الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

رنا عصمت

الخروب غني بالفوائد الصحية حيث يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل الكالسيوم، والزنك، والبوتاسيوم، والفوسفور، وفيتامين K وE، إضافة إلى مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم من الأمراض.

ومن فوائد الخروب الصحية:

1-دعم الجهاز الهضمي وتحسين الهضم:

الخروب مصدر غني بالألياف الغذائية التي تحسن من صحة الجهاز الهضمي، وتعزز حركة الأمعاء، وتساعد في إفراز العصارات الهضمية، مما يقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال.

كما أن مسحوق الخروب، على وجه الخصوص، يُستخدم كعلاج طبيعي للإسهال الحاد.

2-السيطرة على الشهية ودعم فقدان الوزن:

الألياف الفريدة في الخروب تمنع إفراز هرمون الجريلين، المسؤول عن الشعور بالجوع، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام ويساعد في التحكم في الوزن بطريقة طبيعية.

3-خيار آمن لمرضى السكري:

يُعد الخروب خيارًا مثاليًا لمرضى السكري وللراغبين في تقليل استهلاك السكريات دون التضحية بالمذاق الحلو بفضل انخفاض نسبة السكر والدهون فيه، وقلة السعرات الحرارية.

4-تعزيز صحة القلب:

تساهم مضادات الأكسدة والمغذيات الموجودة في الخروب في تقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى دوره في دعم الجهاز المناعي وتأخير علامات الشيخوخة.

المصدر هيلثي لاين 

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

