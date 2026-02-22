الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب غني بالفوائد الصحية حيث يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل الكالسيوم، والزنك، والبوتاسيوم، والفوسفور، وفيتامين K وE، إضافة إلى مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم من الأمراض.

ومن فوائد الخروب الصحية:

1-دعم الجهاز الهضمي وتحسين الهضم:

الخروب مصدر غني بالألياف الغذائية التي تحسن من صحة الجهاز الهضمي، وتعزز حركة الأمعاء، وتساعد في إفراز العصارات الهضمية، مما يقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال.

كما أن مسحوق الخروب، على وجه الخصوص، يُستخدم كعلاج طبيعي للإسهال الحاد.

2-السيطرة على الشهية ودعم فقدان الوزن:

الألياف الفريدة في الخروب تمنع إفراز هرمون الجريلين، المسؤول عن الشعور بالجوع، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام ويساعد في التحكم في الوزن بطريقة طبيعية.

3-خيار آمن لمرضى السكري:

يُعد الخروب خيارًا مثاليًا لمرضى السكري وللراغبين في تقليل استهلاك السكريات دون التضحية بالمذاق الحلو بفضل انخفاض نسبة السكر والدهون فيه، وقلة السعرات الحرارية.

4-تعزيز صحة القلب:

تساهم مضادات الأكسدة والمغذيات الموجودة في الخروب في تقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى دوره في دعم الجهاز المناعي وتأخير علامات الشيخوخة.

المصدر هيلثي لاين