ترتيب مجموعتي دوري السوبر للكرة الطائرة بعد نهاية الجولة الخامسة من الدور قبل النهائي

أُقيمت أمس السبت، 7 مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025-2026، إلى جانب مواجهة واحدة أُقيمت أول أمس الجمعة.

ففي المجموعة الأولى، تغلب سبورتنج على الترسانة بنتيجة 3-1، وحقق الأهلي الفوز على سموحة بنتيجة 3-1، كما تفوق هليوليدو على هليوبوليس بنتيجة 3-2.

ولحساب المجموعة ذاتها، حقق القناة الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، في المباراة التي أُقيمت أول أمس الجمعة.

أما في المجموعة الثانية، فاز بتروجت على الزهور بنتيجة 3-2، وتغلب طلائع الجيش على مصر للبترول بنتيجة 3-1، وحقق الزمالك الفوز على وادي دجلة بنتيجة 3-0، وانتصر الطيران على الجزيرة بنتيجة 3-1.



وفيما يلي ترتيب المجموعتين بعد نهاية منافسات الأمس في الجولة الخامسة :

المجموعة الاولى :

1 - الأهلي 15 نقطة

2 - القناة 11 نقطة

3 - سبورتنج 11 نقطة

4 - سموحة 8 نقاط

5 - هوليليدو 6 نقاط

6- الاتحاد السكندري 4 نقاط

7 - هليوبوليس 4 نقاط

8- الترسانة نقطة وحيدة

المجموعة الثانية

1 - الطيران 13 نقطة

2 - الزمالك 13 نقطة

3- بتروجت 11 نقطة

4- الجزيرة 7 نقاط

5- الزهور 6 نقاط

6 - طلائع الجيش 6 نقاط

7- مصر للبترول 3 نقاط

8 - وادي دجلة نقطة وحيدة