ترتيب مجموعتي دوري السوبر للكرة الطائرة بعد نهاية الجولة الخامسة من الدور قبل النهائي

أُقيمت أمس السبت، 7 مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025-2026، إلى جانب مواجهة واحدة أُقيمت أول أمس الجمعة.
ففي المجموعة الأولى، تغلب سبورتنج على الترسانة بنتيجة 3-1، وحقق الأهلي الفوز على سموحة بنتيجة 3-1، كما تفوق هليوليدو على هليوبوليس بنتيجة 3-2.
ولحساب المجموعة ذاتها، حقق القناة الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، في المباراة التي أُقيمت أول أمس الجمعة.
أما في المجموعة الثانية، فاز بتروجت على الزهور بنتيجة 3-2، وتغلب طلائع الجيش على مصر للبترول بنتيجة 3-1، وحقق الزمالك الفوز على وادي دجلة بنتيجة 3-0، وانتصر الطيران على الجزيرة بنتيجة 3-1.
وفيما يلي ترتيب المجموعتين بعد نهاية منافسات الأمس في الجولة الخامسة :
المجموعة الاولى :
1 - الأهلي 15 نقطة
2 - القناة 11 نقطة
3 - سبورتنج 11 نقطة
4 - سموحة 8 نقاط
5 - هوليليدو 6 نقاط
6- الاتحاد السكندري 4 نقاط
7 - هليوبوليس 4 نقاط
8- الترسانة نقطة وحيدة
المجموعة الثانية
1 - الطيران 13 نقطة
2 - الزمالك 13 نقطة
3- بتروجت 11 نقطة
4- الجزيرة 7 نقاط
5- الزهور 6 نقاط
6 - طلائع الجيش 6 نقاط
7- مصر للبترول 3 نقاط
8 - وادي دجلة نقطة وحيدة