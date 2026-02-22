قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمعية رجال أعمال إسكندرية تناقش قانون الإيجار القديم وتأثيره على العمران

جمعية رجال أعمال إسكندرية تناقش قانون الإيجار القديم
جمعية رجال أعمال إسكندرية تناقش قانون الإيجار القديم
ولاء عبد الكريم

استضافت لجنة الإسكان بجمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة المهندس هاني أبو السعد، اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وذلك لمُناقشة بنود قانون الإيجار رقم 164 لعام 2025 وأبرز التحديات التنفيذية وبحث تأثيره على قطاعي العمران والاستثمار.

وأكد اللواء رضا فرحات، أهمية وضع آلية من قِبل أجهزة الدولة تُمكّن الملاك من التحقق من امتلاك المستأجر وحدات عقارية أخرى أو قيامه باستئجار وحدات جديدة، بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن في العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية وفق معايير محددة، تشمل مساحة العقار، وعمره، وسنة إنشائه، فضلًا عن حالته الهندسية.

كما دعا فرحات، إلى التزام المحافظة والأحياء وهيئة المجتمعات العمرانية بإصدار مخطط رسمي يوضح طبيعة كل منطقة وما إذا كانت تندرج ضمن المناطق الاقتصادية أو غيرها، بالإضافة إلى توفير آلية لمالك الوحدة المؤجرة لإصدار شهادة إثبات الغلق والترك على أن تُحصَّل رسوم مقابل هذه الخدمة تُوجَّه عوائدها لدعم الفئات غير القادرة.

وخلال كلمته، رحّب  محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية،  باللواء رضا فرحات، مشيدًا بخبراته الأكاديمية والقانونية إلى جانب تجربته الواسعة في العمل بالقطاع الخاص. وأكد أن هذا اللقاء يسهّم في طرح حلول للتحديات التي يواجهها أعضاء الجمعية وتهِم مجتمع الأعمال.

كما أوصى هنو بتقدّم الجمعية بطلب إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتمكين الملاك من الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية المختلفة عن الوضع القانوني للمستأجرين.

وأدار اللقاء المهندس هاني أبو السعد، الذي طرح تساؤلات بعض الأعضاء، وشارك في اللقاء كل من الدكتور محمد محرم، نائب رئيس مجلس الإدارة، و المهندس محمد عرفة، عضو مجلس الإدارة،  المهندي مصطفى كرام، عضو مجلس الإدارة، و المهندس داليا يسّ، نائب رئيس لجنة الإسكان، و المهندس ماجد منسي، عضو الجمعية ورئيس لجنة نشاط مركز الشرق الأوسط التابع للجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية. والعميد شريف بنداري، شريك إداري لمجموعة محرم وشركاه بمصر وليبيا والسودان.

قانون الإيجار القديم جمعية رجال أعمال إسكندرية قطاعي العمران والاستثمار المجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

جانب من توقيع البروتوكول

​المعاهد الأزهرية في فلسطين توقِّع مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل مبنى معهد الأزهر بغزة

إطلاق ملتقى الفكر الإسلامي الدولي من مسجد الإمام الحسين بحضور نخبة من علماء العالم وآلاف الطلاب

إطلاق ملتقى الفكر الإسلامي الدولي من مسجد الإمام الحسين بحضور نخبة من علماء العالم وآلاف الطلاب

أمين البحوث الإسلامية

الدكتور محمد الجندي: تعامل المسلمين مع القرآن يجب أن يقوم على الخشوع والتعظيم

بالصور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد