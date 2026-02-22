قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاري كين يعلق على أنباء اهتمام برشلونة: سعيد في بايرن ولم أسمع شيئًا
عادل إمام حاضر بصورته واسمه فى مسلسلي صحاب الأرض وننسى اللي كان
بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم لوكيشن تصوير مسلسل إفراج
الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع
المجر: لن نسمح باتخاذ قرارات مهمة لأوكرانيا حتى تستأنف نقل النفط عبر خط أنابيب دروجبا
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حوادث

"الداخلية" تكشف حقيقة محاولة سرقة سائق سيارة نقل بالصحراوى الغربى

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء سائق سيارة نقل بتعرضه لمحاولة سرقة بالإكراه من قبل مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين حال قيادته سيارته بالطريق الصحراوى الغربى ورفضه التوقف خشية تعرضه لمكروه .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (سائق سيارة نقل – مقيم بدائرة مركز شرطة طامية)، وبمواجهته أقر بأنه حال سيره بالطريق المشار إليه قام قائد دراجة نارية بإستيقافه بجوار محل لإصلاح الإطارات، وحدثت بينهما مشادة كلامية لخلافات حول أولوية المرور، فقام "مالك المحل المشار إليه" بفض النزاع بينهما فى حينه دون حدوث تداعيات أو أية محاولات لسرقته بالإكراه، وأنه قام بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على حسابه بزعم كونه توعوى وأن إدعائاته الكاذبة تأتى فى إطار محاولة جذب الإهتمام وزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

جانب من توقيع البروتوكول

​المعاهد الأزهرية في فلسطين توقِّع مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل مبنى معهد الأزهر بغزة

إطلاق ملتقى الفكر الإسلامي الدولي من مسجد الإمام الحسين بحضور نخبة من علماء العالم وآلاف الطلاب

إطلاق ملتقى الفكر الإسلامي الدولي من مسجد الإمام الحسين بحضور نخبة من علماء العالم وآلاف الطلاب

أمين البحوث الإسلامية

الدكتور محمد الجندي: تعامل المسلمين مع القرآن يجب أن يقوم على الخشوع والتعظيم

بالصور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

