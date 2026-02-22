"الداخلية" تكشف حقيقة محاولة سرقة سائق سيارة نقل بالصحراوى الغربى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء سائق سيارة نقل بتعرضه لمحاولة سرقة بالإكراه من قبل مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين حال قيادته سيارته بالطريق الصحراوى الغربى ورفضه التوقف خشية تعرضه لمكروه .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (سائق سيارة نقل – مقيم بدائرة مركز شرطة طامية)، وبمواجهته أقر بأنه حال سيره بالطريق المشار إليه قام قائد دراجة نارية بإستيقافه بجوار محل لإصلاح الإطارات، وحدثت بينهما مشادة كلامية لخلافات حول أولوية المرور، فقام "مالك المحل المشار إليه" بفض النزاع بينهما فى حينه دون حدوث تداعيات أو أية محاولات لسرقته بالإكراه، وأنه قام بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على حسابه بزعم كونه توعوى وأن إدعائاته الكاذبة تأتى فى إطار محاولة جذب الإهتمام وزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.





