العثور على طفل غريق بعد تغيبه 5 أيام بمركز صدفا في أسيوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري باسيوط من انتشال جثة طفل من إحدى المصارف المائية بمركز صدفا، بعد تغيبه عن منزله لمدة خمسة أيام.



كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد تغيب الطفل " مازن حسن انور " يبلغ من العمر 5 أعوام.



وبعد 5 أيام من البحث تبلغ لمركز شرطة صدفا بوجود جثة طافية بإحدى المصارف المائية وانتقل إلى موقع البلاغ ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتمكنوا من انتشال الجثة وتبين انها للطفل " مازن حسن أنور " المبلغ بتغيبه.



جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتكثف الاجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث.