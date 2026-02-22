ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على حاملى جنسيات إحدى الدول العربية المقيمين بالبلاد بزعم معرفته بأحد ضباط الشرطة وقدرته على إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور (عنصر جنائى - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبمواجهته أقر بقيامه بالإنضمام لعدد من "الجروبات" على مواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بحاملى جنسيات إحدى الدول العربية لإستقطاب راغبى إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم بالبلاد ، والزعم بمعرفته بأحد ضباط الشرطة العاملين بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية "على خلاف الحقيقة"، وتدوينه رقم هاتفه بزعم كونه رقم هاتف الضابط المشار إليه لتلقى الإتصالات منهم والنصب والإحتيال عليهم مقابل مبالغ مالية والتهرب منهم عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





