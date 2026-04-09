تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

خالد يوسف

مع بدء العد التنازلي لوداع فصل الشتاء، وشعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة نهارا، تزايد التساؤل حول موعد بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي لعام 2026، لتنظيم المواعيد اليومية وفق التوقيت الجديد، خاصة أنه من الأمور التي تشغل اهتمامات المواطنين في الوقت الحالي.

متى ينتهي التوقيت الشتوي الحالي؟

بدأ العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2025 في منتصف ليلة الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث تم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، ليصبح التوقيت عند منتصف الليل هو 11 مساءً بدلًا من 12.

ودخل القرار حيز التنفيذ بداية من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ضمن خطة حكومية تهدف إلى التكيف مع قصر ساعات النهار خلال فصل الشتاء، على أن يستمر هذا النظام حتى نهاية أبريل 2026.

مدة العمل بالتوقيت الشتوي 2025 ـ 2026

طبقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي، فإن مدة التوقيت الشتوي تمتد لمدة 6 أشهر كاملة.

ويبدأ التوقيت الشتوي من الجمعة الأخيرة في شهر أكتوبر من كل عام، ويستمر حتى الخميس الأخير من شهر أبريل من العام التالي، وهو ما يعني أن العمل بالتوقيت الشتوي الحالي سيظل مستمرًا حتى يوم الخميس 30 أبريل 2026 دون أي تغيير.

متى يبدأ فصل الصيف رسميا؟ 

وفقًا للقانون، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، حيث يوافق هذا الموعد في 2026 يوم الجمعة 24 أبريل، على أن يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مع بدء العمل بالنظام الجديد.

ويأتي تطبيق التوقيت الصيفي، في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة، والاستفادة من ساعات النهار لأطول فترة ممكنة، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء.

وبحسب البيانات الرسمية، يستمر فصل الربيع هذا العام لمدة 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة، ما يمهد تدريجيًا لاقتراب فصل الصيف وعودة العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى.

ويبدأ التطبيق مع منتصف ليل الجمعة، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة مباشرة.

كيف يتم تغيير الساعة رسميًا؟

يتم تطبيق التوقيت الصيفي، من خلال تعديل التوقيت الرسمي للدولة بزيادة ساعة واحدة، وهو ما ينعكس على مواعيد العمل والخدمات اليومية.

ولا يتطلب الأمر إجراءات معقدة، إذ يكفي أن يقوم المواطنون بضبط ساعاتهم مع موعد التطبيق، بينما يتم تحديث معظم الأجهزة الإلكترونية بشكل تلقائي.

لماذا تعود مصر للتوقيت الصيفي؟

تسعى الدولة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

- تقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات المساء الاستفادة القصوى من ضوء النهار. 

- دعم خطط ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل. 

- تخفيف الضغط على موارد الطاقة في فترات الذروة.

سبب تطبيق القرار يوم الجمعة

اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت لم يأتِ بشكل عشوائي، حيث يُعد يوم عطلة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، ما يساعد على:

- تقليل الارتباك في مواعيد العمل.

- منح المواطنين فرصة لضبط ساعاتهم بسهولة. 

- تجنب التأثير على الدراسة والخدمات.

نصائح مهمة قبل تغيير الساعة

مع اقتراب موعد تقديم الساعة، يُنصح باتباع بعض الخطوات لتجنب أي ارتباك:

- ضبط الساعات في الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل الموعد الرسمي.

- التأكد من تحديث التطبيقات البنكية وخدمات المواصلات. 

- مراجعة مواعيد العمل والدراسة مسبقًا. 

- استغلال ساعات النهار الأطول في الأنشطة المفيدة.

التغيير يقترب موعد تطبيق التوقيت الصيفي تقديم ساعتك 60 دقيقة التوقيت الصيفي وداع فصل الشتاء

ما هي السكتة الدماغية المصغرة؟
