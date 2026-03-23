موعد تطبيق التوقيت الصيفى 2026.. متى يبدأ العمل به رسميًا؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 .. ضجت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بموعد تغيير الساعة لبدء التوقيت الصيفي في مصر 2026 ، حيث يتساءل ملايين المواطنين عن موعد انتهاء فترة التوقيت الشتوي رسميا، الذي بدأ صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

ووفقًا للقانون، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، حيث يوافق هذا الموعد في 2026 يوم الجمعة 24 أبريل، على أن يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مع بدء العمل بالنظام الجديد.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

ويهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ضوء النهار لأطول فترة ممكنة، في إطار خطة الدولة لتنظيم استخدام الموارد.