بعد جراحة بالأمعاء .. مى عز الدين تغادر المستشفى وتستكمل علاجها بالمنزل
حالتها تحسنت.. زوج مي عز الدين يعلن خروجها من المستشفى
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في العيد؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

عبد العزيز جمال

يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بمعرفة موعد تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا والعودة إلى العمل بنظام التوقيت الصيفي 2026، خاصة مع التساؤلات المتكررة حول ما إذا كان تطبيق هذا التغيير سيتم قبل حلول عيد الفطر 2026 أم بعده.

هل سيتم تطبيق التوقيت الصيفي 2026 قبل العيد؟

وبحسب ما تشير إليه الحسابات الفلكية، فمن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر لعام 2026 فلكيًا يوم الجمعة في شهر مارس، على أن يتم الإعلان النهائي عن الموعد الرسمي بعد استطلاع هلال شهر شوال من جانب دار الإفتاء.

التوقيت الصيفي

تشير التقديرات الحالية إلى أن عيد الفطر سيحل مبكرًا في 20 مارس، مما يعني عمليًا أن البلاد ستظل تعمل بالتوقيت الشتوي طوال فترة العيد، دون أي تغيير في الساعة خلال هذه الأيام.

متى ينتهي التوقيت الشتوي الحالي؟

وقد بدأ تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا لعام 2025 في منتصف ليلة الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث تم تأخير الساعة 60 دقيقة، ليصبح منتصف الليل عند الساعة 11 مساءً بدلًا من 12.

ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ فعليًا اعتبارًا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ضمن خطة حكومية سنوية تهدف إلى مواءمة مواعيد العمل والدراسة والأنشطة اليومية مع ساعات سطوع الشمس خلال فصل الشتاء.

مدة العمل بالتوقيت الشتوي 2025–2026

طبقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للتوقيتين الصيفي والشتوي، فإن التوقيت الشتوي يمتد لمدة ستة أشهر تبدأ من الجمعة الأخيرة في أكتوبر وتنتهي في الخميس الأخير من أبريل من العام التالي. 

وبناءً على ذلك فإن التوقيت الشتوي الحالي سيظل معمولًا به حتى يوم الخميس 30 أبريل 2026 دون أي تعديل خلال هذه المدة.

الموعد الرسمي للعودة إلى التوقيت الصيفي

ينص القانون ذاته على أن التوقيت الصيفي يبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل ويستمر حتى الخميس الأخير من أكتوبر، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مرة واحدة.

يهدف نظام التوقيت الصيفي إلى تعظيم الاستفادة من ضوء النهار خلال أشهر الصيف، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وترشيد الطاقة، وتنظيم مواعيد العمل والحياة اليومية بما يتلاءم مع التغيرات الموسمية.

سينتهي التوقيت الشتوي عند منتصف ليل الخميس 30 أبريل 2026، حيث ستُقدَّم الساعة من 12 ليلًا إلى 1 صباحًا، ليبدأ التوقيت الصيفي رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 1 مايو 2026.

كما يتيح للمواطنين ساعات أطول من الإضاءة الطبيعية في المساء، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والإنتاجية.
 

فوائد لا تعلمها عن تطبيق التوقيت الصيفي

نصائح قبل تغيير الساعة

- ضبط الساعات في الهواتف والأجهزة المنزلية قبل الموعد الرسمي للتغيير.

- التأكد من تحديث تطبيقات البنوك والمواصلات والخدمات الرقمية.

- مراجعة مواعيد العمل والدراسة لتفادي أي ارتباك محتمل.

- الاستفادة من ساعات النهار الأطول في الأنشطة الخارجية والرياضية

