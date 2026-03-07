بسبب الحرب.. الكويت: تطبيق القوة القاهرة على مبيعات النفط الخام وخفض الإنتاج

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة "القوة القاهرة" على مبيعات النفط الخام وخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا، بسبب العدوان المستمر من جانب إيران ضد دولة الكويت.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن التخفيضات بدأت السبت، ومن المرجح أن ترتفع تدريجيا اعتمادا على مستويات التخزين، مؤكدة أن الإجراء "احترازي بحت، وسيتم مراجعته مع تطور الأوضاع"، مع بقاء احتياجات السوق المحلية متوفرة بالكامل.

ويُعد مضيق هرمز الطريق الوحيد لخروج النفط الكويتي، وقد تسبب التصعيد الإيراني في تباطؤ حركة الشحن وامتلاء صهاريج التخزين.

وتنضم الكويت (خامس أكبر منتج في أوبك) إلى قائمة الدول الخليجية التي اضطرت لتقليص الإمدادات، حيث بدأ العراق كبح إنتاجه مع امتلاء التخزين، وأغلقت السعودية أكبر مصفاة لديها، وأوقفت قطر أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم بعد هجمات بطائرات مسيرة.

وساهمت هذه التخفيضات في دفع سعر خام برنت لتسجيل أعلى إغلاق في أكثر من عامين عند 93 دولارا للبرميل. وكانت الكويت تنتج 2.57 مليون برميل يوميا في يناير، وتبلغ طاقة مصافيها الإجمالية1.4 مليون برميل يوميا، بما في ذلك مصفاة الزور العملاقة.