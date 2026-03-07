بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها

ردت الفنانة مى عمر على تعليق من إحدى المتابعات يتضمن شماتة في وفاة والدها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

مي عمر ترد على أحد المتابعات

وكتبت مي رداً علي اسكرين شوت بتعليق المتابعة :"ودى نوعية البوستات اللى كانت بتتكتب بعد وفاة والدى، الشماتة فى الموت هى أقذر ما يمكن أن يفعله إنسان، ربنا يرحم والدى ويغفر له، ويهدى كل قلب وصل به الحقد للدرجة دى، اللى يوصل لدرجة الشماتة فى الفقد، فده كفيل إنه يكشف نفسه قدام الناس، ربنا يهدى القلوب".

وأكملت مي عمر :" وعلي فكرة الأكونت ده فيك، والاكونت كله اتمسح لما البوست اتنشر واتعرف هو تبع مين" .

وكانت إحدى المتابعات قد كتبت فى تعليقها: " يا ريت مى تتعظ من موت باباها بعد ياسمين ما نزلت الآية القرآنية على طول ربنا جابلها حقها وربنا يرحم باباها ويهدى كل ظالم ويعرف حدوده فى الشر".

وكانت قد ردت الفنانة مي عمر، على الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ بعد إعلانها أنها “الأكثر مشاهدة” بمسلسلها “وننسى اللي كان”، وذلك قبل مسلسل “الست موناليزا” الذي تلعب بطولته مي عمر.

مي عمر ترد علي ياسمين عبد العزيز

وكتبت مي عمر في منشور عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”: “كنت أتمنى أول مرة تعمليلي تاج فيها، تبقى في تعزية أو كلمة طيبة على وفاة والدي، مش في بوست ترتيب المسلسلات.. ربنا ما يوريكي حزن شكرا”.