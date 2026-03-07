قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: لغة الأرقام لا تكذب واحتمال وجود الكون "صدفة" يساوي صفراً
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها

مي عمر
مي عمر
باسنتي ناجي

ردت الفنانة مى عمر على تعليق من إحدى المتابعات يتضمن شماتة في وفاة والدها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

مي عمر ترد على أحد المتابعات

وكتبت مي رداً علي اسكرين شوت بتعليق المتابعة :"ودى نوعية البوستات اللى كانت بتتكتب بعد وفاة والدى، الشماتة فى الموت هى أقذر ما يمكن أن يفعله إنسان، ربنا يرحم والدى ويغفر له، ويهدى كل قلب وصل به الحقد للدرجة دى، اللى يوصل لدرجة الشماتة فى الفقد، فده كفيل إنه يكشف نفسه قدام الناس، ربنا يهدى القلوب".

وأكملت مي عمر :" وعلي فكرة الأكونت ده فيك، والاكونت كله اتمسح لما البوست اتنشر واتعرف هو تبع مين" .

وكانت إحدى المتابعات قد كتبت فى تعليقها: " يا ريت مى تتعظ من موت باباها بعد ياسمين ما نزلت الآية القرآنية على طول ربنا جابلها حقها وربنا يرحم باباها ويهدى كل ظالم ويعرف حدوده فى الشر".

وكانت قد ردت الفنانة مي عمر، على الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ بعد إعلانها أنها “الأكثر مشاهدة” بمسلسلها “وننسى اللي كان”، وذلك قبل مسلسل “الست موناليزا” الذي تلعب بطولته مي عمر.

مي عمر ترد علي ياسمين عبد العزيز 

وكتبت مي عمر في منشور عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”: “كنت أتمنى أول مرة تعمليلي تاج فيها، تبقى في تعزية أو كلمة طيبة على وفاة والدي، مش في بوست ترتيب المسلسلات.. ربنا ما يوريكي حزن شكرا”.

مي عمر ياسمين عبد العزيز محمد سامي

