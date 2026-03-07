قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأصوات المشاهير.. أوقاف قنا تحتفى بذكرى غزوة بدر بمسجد عبدالرحيم القنائى
أحمد موسى عن المتلاعبين بالأسعار: ناس عايزة تمص دم الشعب وإحنا في حرب
لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟
طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز المنزلي
استهداف مستودع شهران للنفط في إيران
اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل اللون الأزرق .. تفاصيل الحلقة الثالثة

جومانا مراد
جومانا مراد
قسم الفن

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل «اللون الأزرق» تطورات درامية لافتة، كان أبرزها تعرض الفنان نور محمود لموقف محرج خلال الأحداث، بعدما واجه خللًا فنيًا أثناء استعراضه لتطبيق متخصص في مجال التنمية البشرية، ما وضعه في موقف صعب أمام الحضور وأثار حالة من الارتباك خلال المشهد.

كما تضمنت الحلقة اجتماعًا دعت إليه «راوية»، التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان سليمان، مع سكان العمارة، حيث وجهت لهم انتقادات بسبب تجاهلهم الرسائل المنشورة على مجموعة السكان وعدم تفاعلهم معها. وأكدت خلال الاجتماع أهمية مناقشة المشكلات التي تواجه السكان والعمل على حلها بشكل جماعي قبل تفاقمها.

مسلسل اللون الأزرق

ويشارك في بطولة المسلسل النجمة جومانا مراد، وتدور أحداث «اللون الأزرق» في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية «آمنة»، التي تعود إلى مصر برفقة زوجها «أدهم» وابنهما «حمزة» بعد انتهاء عقد عمل الزوج في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مفاجئ.

وتجد الأسرة نفسها أمام واقع صعب، خاصة مع محاولاتهم استكمال علاج الابن المصاب بـ اضطراب طيف التوحد، بينما تتصاعد الضغوط المهنية والنفسية التي تعيشها «آمنة». وتزداد حدة الصراع الداخلي لديها مع تكرار حلم غامض ينذر بقرب رحيلها، ما يضاعف مخاوفها من ترك طفلها وحيدًا في مجتمع قاسٍ لا يرحم.

جومانا مراد مسلسل جومانا مراد مسلسل اللون الأزرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

ترشيحاتنا

مساجد كفر الشيخ

مساجد كفر الشيخ تشهد إقبالًا كبيرًا لأداء صلاتي العشاء والتراويح .. صور

اللقاء

وزير الرياضة : مراكز الشباب أصبحت خدمة مجتمعية متكاملة للأجيال

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

غرفة الإسماعيلية تفعل إدارة الأزمات لمواجهة تداعيات الصراع الإقليمى

بالصور

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد