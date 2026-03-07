مسلسل اللون الأزرق .. تفاصيل الحلقة الثالثة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل «اللون الأزرق» تطورات درامية لافتة، كان أبرزها تعرض الفنان نور محمود لموقف محرج خلال الأحداث، بعدما واجه خللًا فنيًا أثناء استعراضه لتطبيق متخصص في مجال التنمية البشرية، ما وضعه في موقف صعب أمام الحضور وأثار حالة من الارتباك خلال المشهد.

كما تضمنت الحلقة اجتماعًا دعت إليه «راوية»، التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان سليمان، مع سكان العمارة، حيث وجهت لهم انتقادات بسبب تجاهلهم الرسائل المنشورة على مجموعة السكان وعدم تفاعلهم معها. وأكدت خلال الاجتماع أهمية مناقشة المشكلات التي تواجه السكان والعمل على حلها بشكل جماعي قبل تفاقمها.



مسلسل اللون الأزرق

ويشارك في بطولة المسلسل النجمة جومانا مراد، وتدور أحداث «اللون الأزرق» في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية «آمنة»، التي تعود إلى مصر برفقة زوجها «أدهم» وابنهما «حمزة» بعد انتهاء عقد عمل الزوج في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مفاجئ.

وتجد الأسرة نفسها أمام واقع صعب، خاصة مع محاولاتهم استكمال علاج الابن المصاب بـ اضطراب طيف التوحد، بينما تتصاعد الضغوط المهنية والنفسية التي تعيشها «آمنة». وتزداد حدة الصراع الداخلي لديها مع تكرار حلم غامض ينذر بقرب رحيلها، ما يضاعف مخاوفها من ترك طفلها وحيدًا في مجتمع قاسٍ لا يرحم.