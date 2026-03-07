قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك
البدوى‮ ‬: لا ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دعوة‭ ‬‬الرئيس‭ ‬السيسى‮‬‭ ‬بتأسيس‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد .. صور
لاريجاني: فشل مخطط أمريكي - إسرائيلي لتقسيم إيران وإشعال الفوضى
أحمد موسى: حان الوقت لوقوف العالم العربي على قلب رجل واحد في وجه مخططات أمريكا وإسرائيل وإيران
بالصور

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
آية التيجي

مع تغير العادات الغذائية في شهر رمضان، يعاني كثير من الصائمين من الحموضة وارتجاع المريء خاصة بعد تناول وجبة السحور مباشرة قبل النوم. 

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

وحذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة الشائعة على مائدة السحور قد تزيد من حرقة المعدة وتسبب شعورًا مزعجًا يمتد من الصدر حتى الحلق.

ووفقًا لموقع Healthline الطبي، فإن بعض الأطعمة تؤثر على العضلة العاصرة السفلية للمريء، وهي المسئولة عن منع رجوع أحماض المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الحموضة، التجشؤ، وطعم حامضي في الفم.

ويعد ارتجاع المريء من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، وقد يزداد خلال رمضان بسبب السهر وتناول الطعام قبل النوم مباشرة،وفقا لما نشر في موقع Healthline.

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

ما هي حرقة المعدة؟

وتعتبر حرقة المعدة هي الشعور بحرقان مؤلم في أسفل الصدر يمتد أحيانًا إلى الحلق، وتعد من أبرز أعراض مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD).

وتحدث هذه الحالة عندما ترتد أحماض المعدة إلى المريء نتيجة ضعف العضلة الفاصلة بين المعدة والمريء، وهو ما قد يتفاقم بسبب بعض الأطعمة أو العادات الغذائية،ومن أبرز الأطعمة التي تسبب الحموضة خاصة في السحور:

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

- الأطعمة الدسمة والمقلية:
تعد الأطعمة الغنية بالدهون مثل البطاطس المقلية والبيتزا من أكثر الأطعمة التي قد تسبب الحموضة.
فالدهون تحفز إفراز مواد قد تهيج المريء وتؤدي إلى ارتخاء العضلة العاصرة، ما يسمح بارتجاع أحماض المعدة.

- النعناع:
رغم أن النعناع يُستخدم أحيانًا لتهدئة المعدة، فإن بعض الدراسات تشير إلى أنه قد يؤدي إلى ارتخاء العضلة العاصرة للمريء لدى بعض الأشخاص، ما قد يسبب الحموضة.

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

- العصائر الحمضية:
العصائر مثل البرتقال والجريب فروت قد تزيد أعراض الحموضة لدى البعض، خاصة عند تناولها على معدة ممتلئة في السحور.

- الشوكولاتة:
تحتوي الشوكولاتة على الكافيين والكاكاو اللذين قد يساعدان على ارتخاء العضلة العاصرة للمريء، ما يزيد من احتمال ارتجاع الحمض.

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

- الأطعمة الحارة:
الأطعمة الغنية بالتوابل والشطة قد تسبب تهيج المريء وتفاقم الشعور بحرقة المعدة.

- البصل:
يعد البصل النيئ من أكثر الأطعمة المرتبطة بزيادة الحموضة لدى مرضى ارتجاع المريء.

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

- القهوة والمشروبات: المحتوية على الكافيين
قد تسبب القهوة زيادة إفراز أحماض المعدة، كما قد تؤدي إلى ارتخاء العضلة العاصرة للمريء لدى بعض الأشخاص.

- المشروبات الغازية:
المشروبات الغازية من أكثر الأسباب شيوعًا للحموضة، إذ تزيد حموضة المعدة وقد تؤدي إلى ارتخاء العضلة العاصرة للمريء.
وتزداد المشكلة عند تناولها على السحور ثم النوم مباشرة.

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

كيف تتجنب الحموضة في رمضان؟

ويوصي الخبراء بعدة نصائح لتقليل الحموضة خلال شهر رمضان، منها:
ـ تجنب تناول الأطعمة الدسمة أو الحارة على السحور
ـ تقليل المشروبات الغازية والكافيين
ـ تناول السحور قبل النوم بساعتين على الأقل
ـ الحفاظ على وزن صحي
ـ ممارسة نشاط بدني خفيف بانتظام
ـ رفع مستوى الرأس قليلًا أثناء النوم

كما ينصح الأطباء بتسجيل الأطعمة التي تسبب الحموضة لكل شخص، لأن المحفزات قد تختلف من شخص لآخر.

الحموضة في رمضان أطعمة تسبب الحموضة في السحور حرقة المعدة في رمضان أسباب الحموضة أثناء الصيام ارتجاع المريء في رمضان أطعمة تزيد ارتجاع المريء علاج الحموضة في رمضان أطعمة يجب تجنبها في السحور

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الموازنة العامة

الحكومة تخصص 152.85 مليار جنيه مكافآت للعاملين بالدولة في 7 شهور

البنك المركزي

غدا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ75 مليار جنيه.. تفاصيل

النفط

اقتصادي: ارتفاع النفط والغاز بسبب التوتر بين إيران وأمريكا وإسرائيل

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

