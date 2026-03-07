تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

مع تغير العادات الغذائية في شهر رمضان، يعاني كثير من الصائمين من الحموضة وارتجاع المريء خاصة بعد تناول وجبة السحور مباشرة قبل النوم.

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

وحذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة الشائعة على مائدة السحور قد تزيد من حرقة المعدة وتسبب شعورًا مزعجًا يمتد من الصدر حتى الحلق.

ووفقًا لموقع Healthline الطبي، فإن بعض الأطعمة تؤثر على العضلة العاصرة السفلية للمريء، وهي المسئولة عن منع رجوع أحماض المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الحموضة، التجشؤ، وطعم حامضي في الفم.

ويعد ارتجاع المريء من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، وقد يزداد خلال رمضان بسبب السهر وتناول الطعام قبل النوم مباشرة،وفقا لما نشر في موقع Healthline.

ما هي حرقة المعدة؟

وتعتبر حرقة المعدة هي الشعور بحرقان مؤلم في أسفل الصدر يمتد أحيانًا إلى الحلق، وتعد من أبرز أعراض مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD).

وتحدث هذه الحالة عندما ترتد أحماض المعدة إلى المريء نتيجة ضعف العضلة الفاصلة بين المعدة والمريء، وهو ما قد يتفاقم بسبب بعض الأطعمة أو العادات الغذائية،ومن أبرز الأطعمة التي تسبب الحموضة خاصة في السحور:

- الأطعمة الدسمة والمقلية:

تعد الأطعمة الغنية بالدهون مثل البطاطس المقلية والبيتزا من أكثر الأطعمة التي قد تسبب الحموضة.

فالدهون تحفز إفراز مواد قد تهيج المريء وتؤدي إلى ارتخاء العضلة العاصرة، ما يسمح بارتجاع أحماض المعدة.

- النعناع:

رغم أن النعناع يُستخدم أحيانًا لتهدئة المعدة، فإن بعض الدراسات تشير إلى أنه قد يؤدي إلى ارتخاء العضلة العاصرة للمريء لدى بعض الأشخاص، ما قد يسبب الحموضة.

- العصائر الحمضية:

العصائر مثل البرتقال والجريب فروت قد تزيد أعراض الحموضة لدى البعض، خاصة عند تناولها على معدة ممتلئة في السحور.

- الشوكولاتة:

تحتوي الشوكولاتة على الكافيين والكاكاو اللذين قد يساعدان على ارتخاء العضلة العاصرة للمريء، ما يزيد من احتمال ارتجاع الحمض.

- الأطعمة الحارة:

الأطعمة الغنية بالتوابل والشطة قد تسبب تهيج المريء وتفاقم الشعور بحرقة المعدة.

- البصل:

يعد البصل النيئ من أكثر الأطعمة المرتبطة بزيادة الحموضة لدى مرضى ارتجاع المريء.

- القهوة والمشروبات: المحتوية على الكافيين

قد تسبب القهوة زيادة إفراز أحماض المعدة، كما قد تؤدي إلى ارتخاء العضلة العاصرة للمريء لدى بعض الأشخاص.

- المشروبات الغازية:

المشروبات الغازية من أكثر الأسباب شيوعًا للحموضة، إذ تزيد حموضة المعدة وقد تؤدي إلى ارتخاء العضلة العاصرة للمريء.

وتزداد المشكلة عند تناولها على السحور ثم النوم مباشرة.

كيف تتجنب الحموضة في رمضان؟

ويوصي الخبراء بعدة نصائح لتقليل الحموضة خلال شهر رمضان، منها:

ـ تجنب تناول الأطعمة الدسمة أو الحارة على السحور

ـ تقليل المشروبات الغازية والكافيين

ـ تناول السحور قبل النوم بساعتين على الأقل

ـ الحفاظ على وزن صحي

ـ ممارسة نشاط بدني خفيف بانتظام

ـ رفع مستوى الرأس قليلًا أثناء النوم

كما ينصح الأطباء بتسجيل الأطعمة التي تسبب الحموضة لكل شخص، لأن المحفزات قد تختلف من شخص لآخر.