بالصور

مفيدة للبشرة والشعر والمفاصل.. 6 مشروبات غنية بالكولاجين

آية التيجي

كشف خبراء تغذية أن بعض المشروبات قد تساعد في دعم إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم، وهو البروتين الأساسي المسؤول عن صحة البشرة والشعر والمفاصل. 

ومع التقدم في العمر، يقل إنتاج الكولاجين، ما قد يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة وفقدان مرونة الجلد، وفقا لما نشر في موقع verywellhealth.

وتوضح الدراسات أن مشروبات مثل مرق العظام، الحليب، عصير الحمضيات، والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات يمكن أن تدعم إنتاج الكولاجين، ما ينعكس إيجابًا على صحة البشرة والمفاصل، ومن أبرزها :

ـ مرق العظام :

بحسب خبراء الصحة، فإن مرق العظام يعد مصدرًا جيدًا للكولاجين الطبيعي، حيث يحتوي على نحو 4 جرامات من الكولاجين في الكوب الواحد. 

ـ الحليب :

كما أن الحليب ومنتجات الألبان غنية بالأحماض الأمينية التي تساعد الجسم على تصنيع الكولاجين، ما يساهم في تحسين مرونة الجلد ودعم صحة المفاصل.

كذلك، تشير الأبحاث إلى أن حليب الصويا قد يكون بديلًا مناسبًا لمن لا يتناولون منتجات الألبان، حيث يحتوي على مكونات تدعم إنتاج الكولاجين وتحسن مظهر البشرة.

ـ الفواكه والعصائر الطبيعية:
تلعب العصائر الطبيعية دورًا مهمًا في تعزيز إنتاج الكولاجين، خصوصًا عصائر الحمضيات الغنية بفيتامين C، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في تكوين الكولاجين. 

كما أن العصائر المستخلصة من الخضروات الورقية والعصائر الغنية بالتوت قد تساهم في تحسين صحة البشرة ودعم تجدد الخلايا.

وتوضح الدراسات أن الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C يمكن أن تساعد في تقليل علامات الشيخوخة ودعم مرونة الجلد، ما يجعلها إضافة مهمة إلى النظام الغذائي الصحي.

الكولاجين والتغذية الصحية

ويؤكد خبراء التغذية أن دعم إنتاج الكولاجين لا يعتمد فقط على المشروبات، بل يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتينات والفيتامينات. 

كما يوصى بالابتعاد عن السكريات الزائدة، والحفاظ على الترطيب، والحصول على قسط كافٍ من النوم للحفاظ على صحة الجلد والمفاصل.

