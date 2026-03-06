لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم من المشكلات الصحية التي قد لا ينتبه لها كثير من الاشخاص، رغم تأثيره الكبير على الصحة الجسدية والنفسية.

والكورتيزول هو هرمون يفرزه الجسم بشكل طبيعي من الغدة الكظرية، ويُعرف باسم هرمون التوتر لأنه يرتفع في حالات الضغط النفسي والإجهاد. لكن استمرار ارتفاعه لفترات طويلة قد يسبب أعراضاً مزعجة ومضاعفات صحية متعددة.

ويؤكد الأطباء أن تجاهل العلامات المبكرة لارتفاع الكورتيزول قد يؤدي إلى مشاكل في النوم والمزاج والوزن وحتى صحة القلب، لذلك من المهم الانتباه إلى الإشارات التي يرسلها الجسم.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية العلاجية إن ارتفاع الكورتيزول يحدث غالباً نتيجة التوتر المزمن وقلة النوم وسوء التغذية، مشيراً إلى أن الجسم عندما يظل في حالة ضغط لفترة طويلة يبدأ في إفراز كميات كبيرة من هذا الهرمون، وهو ما ينعكس على أجهزة الجسم المختلفة.

وأضاف خبير التغذية فى تصريحات خاصة ل صدي البلد،أن كثيراً من الأشخاص يعانون من أعراض ارتفاع الكورتيزول دون أن يدركوا السبب الحقيقي وراءها، لذلك يجب الانتباه لبعض العلامات التي قد تبدو بسيطة لكنها قد تشير إلى خلل هرموني يحتاج إلى تعديل نمط الحياة.

علامات تكشف ارتفاع الكورتيزول في الجسم

زيادة الوزن خاصة في منطقة البطن

من أشهر العلامات المرتبطة بارتفاع الكورتيزول زيادة تراكم الدهون في منطقة البطن والخصر، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من زيادة كبيرة في الوزن. ويرجع ذلك إلى أن هذا الهرمون يؤثر على طريقة تخزين الدهون في الجسم ويزيد من الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والدهنية.

اضطرابات النوم والأرق

يؤثر الكورتيزول بشكل مباشر على دورة النوم الطبيعية. فعندما يرتفع مستواه في الليل يجد الشخص صعوبة في النوم أو يعاني من الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق خلال النهار.

الكورتيزون

الإجهاد والتعب المستمر

رغم أن الكورتيزول يساعد الجسم في التعامل مع الضغوط، فإن ارتفاعه لفترة طويلة قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق المستمر حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم.

تقلبات المزاج والقلق

ارتفاع الكورتيزول قد يؤثر على الحالة النفسية، حيث يعاني بعض الأشخاص من العصبية الزائدة أو القلق أو التوتر دون سبب واضح. وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى الشعور بالاكتئاب أو فقدان الحماس.

ضعف المناعة وكثرة الإصابة بالأمراض

الكورتيزول المرتفع قد يضعف جهاز المناعة، ما يجعل الجسم أكثر عرضة لنزلات البرد والالتهابات المتكررة، كما قد يبطئ عملية التعافي من الأمراض.

الكورتيزون

ارتفاع ضغط الدم

من العلامات التي قد ترتبط بارتفاع الكورتيزول أيضاً زيادة ضغط الدم، لأن هذا الهرمون يؤثر على الأوعية الدموية ويزيد من استجابة الجسم للضغط والتوتر.

مشكلات البشرة والشعر

قد يؤدي ارتفاع الكورتيزول إلى ظهور حب الشباب أو تساقط الشعر أو جفاف البشرة، وذلك بسبب تأثيره على التوازن الهرموني في الجسم.

كيف يمكن تقليل مستويات الكورتيزول

وأوضح صبري أن السيطرة على الكورتيزول لا تعتمد على الأدوية في معظم الحالات، بل على تعديل نمط الحياة. ويشمل ذلك الحصول على نوم كافٍ ومنتظم، وممارسة الرياضة بانتظام، والابتعاد قدر الإمكان عن مصادر التوتر والضغوط اليومية.

كما ينصح بتناول نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه والبروتينات الصحية، مع تقليل السكريات والكافيين، لأن هذه العناصر قد تزيد من مستويات التوتر في الجسم.

كذلك يمكن أن تساعد تمارين الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل في تهدئة الجهاز العصبي وخفض إفراز الكورتيزول.

متى يجب زيارة الطبيب

وأشار إلى أنه في حال استمرار الأعراض لفترة طويلة أو زيادة حدتها، فمن الأفضل استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، لأن بعض الحالات قد تكون مرتبطة باضطرابات هرمونية تحتاج إلى متابعة طبية.