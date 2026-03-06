قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 67 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية تويوتا في السوق السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: إيران هاجمت 12 دولة منذ بدء الحرب
اختراق ساحق.. إسرائيل تؤكد دخول 150 طائرة للمجال الجوي الإيراني 2600 مرة
صفقة بـ 1,5مليار جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا
جيسوس: كريستيانو رونالدو سيسافر للعلاج في إسبانيا
الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟
الجيش الإيراني: استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب المياه الكويتية
بث مباشر .. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر
هي وصلت للفراخ كمان.. أحمد السقا ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا
قصف غير مسبوق.. إسرائيل تضرب 400 هدف في غرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
أسماء عبد الحفيظ

ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم من المشكلات الصحية التي قد لا ينتبه لها كثير من الاشخاص، رغم تأثيره الكبير على الصحة الجسدية والنفسية.

 والكورتيزول هو هرمون يفرزه الجسم بشكل طبيعي من الغدة الكظرية، ويُعرف باسم هرمون التوتر لأنه يرتفع في حالات الضغط النفسي والإجهاد. لكن استمرار ارتفاعه لفترات طويلة قد يسبب أعراضاً مزعجة ومضاعفات صحية متعددة.

ويؤكد الأطباء أن تجاهل العلامات المبكرة لارتفاع الكورتيزول قد يؤدي إلى مشاكل في النوم والمزاج والوزن وحتى صحة القلب، لذلك من المهم الانتباه إلى الإشارات التي يرسلها الجسم.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية العلاجية إن ارتفاع الكورتيزول يحدث غالباً نتيجة التوتر المزمن وقلة النوم وسوء التغذية، مشيراً إلى أن الجسم عندما يظل في حالة ضغط لفترة طويلة يبدأ في إفراز كميات كبيرة من هذا الهرمون، وهو ما ينعكس على أجهزة الجسم المختلفة.

وأضاف خبير التغذية فى تصريحات خاصة ل صدي البلد،أن كثيراً من الأشخاص يعانون من أعراض ارتفاع الكورتيزول دون أن يدركوا السبب الحقيقي وراءها، لذلك يجب الانتباه لبعض العلامات التي قد تبدو بسيطة لكنها قد تشير إلى خلل هرموني يحتاج إلى تعديل نمط الحياة.

علامات تكشف ارتفاع الكورتيزول في الجسم

زيادة الوزن خاصة في منطقة البطن
من أشهر العلامات المرتبطة بارتفاع الكورتيزول زيادة تراكم الدهون في منطقة البطن والخصر، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من زيادة كبيرة في الوزن. ويرجع ذلك إلى أن هذا الهرمون يؤثر على طريقة تخزين الدهون في الجسم ويزيد من الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والدهنية.

اضطرابات النوم والأرق
يؤثر الكورتيزول بشكل مباشر على دورة النوم الطبيعية. فعندما يرتفع مستواه في الليل يجد الشخص صعوبة في النوم أو يعاني من الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق خلال النهار.

الكورتيزون 

الإجهاد والتعب المستمر
رغم أن الكورتيزول يساعد الجسم في التعامل مع الضغوط، فإن ارتفاعه لفترة طويلة قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق المستمر حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم.

تقلبات المزاج والقلق
ارتفاع الكورتيزول قد يؤثر على الحالة النفسية، حيث يعاني بعض الأشخاص من العصبية الزائدة أو القلق أو التوتر دون سبب واضح. وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى الشعور بالاكتئاب أو فقدان الحماس.

ضعف المناعة وكثرة الإصابة بالأمراض
الكورتيزول المرتفع قد يضعف جهاز المناعة، ما يجعل الجسم أكثر عرضة لنزلات البرد والالتهابات المتكررة، كما قد يبطئ عملية التعافي من الأمراض.

الكورتيزون 

ارتفاع ضغط الدم
من العلامات التي قد ترتبط بارتفاع الكورتيزول أيضاً زيادة ضغط الدم، لأن هذا الهرمون يؤثر على الأوعية الدموية ويزيد من استجابة الجسم للضغط والتوتر.

مشكلات البشرة والشعر
قد يؤدي ارتفاع الكورتيزول إلى ظهور حب الشباب أو تساقط الشعر أو جفاف البشرة، وذلك بسبب تأثيره على التوازن الهرموني في الجسم.

كيف يمكن تقليل مستويات الكورتيزول

وأوضح صبري أن السيطرة على الكورتيزول لا تعتمد على الأدوية في معظم الحالات، بل على تعديل نمط الحياة. ويشمل ذلك الحصول على نوم كافٍ ومنتظم، وممارسة الرياضة بانتظام، والابتعاد قدر الإمكان عن مصادر التوتر والضغوط اليومية.

كما ينصح بتناول نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه والبروتينات الصحية، مع تقليل السكريات والكافيين، لأن هذه العناصر قد تزيد من مستويات التوتر في الجسم.

كذلك يمكن أن تساعد تمارين الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل في تهدئة الجهاز العصبي وخفض إفراز الكورتيزول.

متى يجب زيارة الطبيب

وأشار  إلى أنه في حال استمرار الأعراض لفترة طويلة أو زيادة حدتها، فمن الأفضل استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، لأن بعض الحالات قد تكون مرتبطة باضطرابات هرمونية تحتاج إلى متابعة طبية.

هرمون الكورتيزول هرمون الكورتيزول في الجسم ارتفاع هرمون الكورتيزول المشكلات الصحية ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس فوزي والانبا باخوم

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس يوم العائلة بالإيبارشية | صور

وزير التعليم العالي

بحث الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بمستشفيات البحر الأحمر

عطل كهربائي بخيم انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة دون أضرار | صور

عطل كهربائي بخيم انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة دون أضرار | صور

بالصور

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم

روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور

قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين

منيو فطار 16 رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالكارى والأرز بالخلطة

طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد