بقيمة 20 مليار دولار .. إدارة ترامب تضع تغطية تأمينية لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز



أفادت مصادر أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت تغطية تأمينية بقيمة 20 مليار دولار لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز وذلك بحسب ماذكرته صحيفة

وول ستريت جورنال.

وفي وقت لاحق ؛ أفاد كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لشبكة سي إن بي سي وتلفزيون بلومبيرج، بأن الجيش الأمريكي يعمل على وضع خطة لتسهيل مرور السفن عبر مضيق هرمز، لكنه امتنع عن ذكر أي تفاصيل تتعلق بالتوقيت.

وأدت الحرب ضد إيران، إلى إغلاق هذا الممر الملاحي الحيوي بشكل شبه كامل، ما أدى إلى انقطاع دول العالم عن خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وبدأت الصين في إجراء محادثات مع إيران للسماح بمرور سفن النفط الخام والغاز الطبيعي المسال القطري بأمان عبر مضيق هرمز، في ظل تصاعد حدة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.

وتشعر الصين، التي تربطها علاقات ودية مع إيران وتعتمد بشكل كبير على الإمدادات من الشرق الأوسط، بالاستياء من خطوة إيران لشل حركة الملاحة عبر المضيق، وتضغط على طهران للسماح بمرور السفن بأمان، وفقًا للمصادر.

ويحصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم على نحو 45% من نفطه من المضيق.

أظهرت بيانات تتبع السفن أن سفينة تُدعى "آيرون ميدن" عبرت المضيق ليلًا بعد تغيير إشاراتها إلى "مالك صيني"، لكن سيتطلب الأمر عددًا أكبر بكثير من الرحلات لتهدئة الأسواق العالمية.