خلف الكواليس .. الصين تفاوض إيران للسماح بمرور سفن النفط الخام من مضيق هرمز

أفادت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز بأن الصين تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور سفن النفط الخام والغاز الطبيعي المسال القطري بأمان عبر مضيق هرمز، في ظل تصاعد حدة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.

وأدت الحرب، التي دخلت يومها السادس يوم الخميس، إلى إغلاق هذا الممر الملاحي الحيوي بشكل شبه كامل، ما أدى إلى انقطاع دول العالم عن خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وتشعر الصين، التي تربطها علاقات ودية مع إيران وتعتمد بشكل كبير على الإمدادات من الشرق الأوسط، بالاستياء من خطوة إيران لشل حركة الملاحة عبر المضيق، وتضغط على طهران للسماح بمرور السفن بأمان، وفقًا للمصادر.

ويحصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم على نحو 45% من نفطه من المضيق.

أظهرت بيانات تتبع السفن أن سفينة تُدعى "آيرون ميدن" عبرت المضيق ليلًا بعد تغيير إشاراتها إلى "مالك صيني"، لكن سيتطلب الأمر عددًا أكبر بكثير من الرحلات لتهدئة الأسواق العالمية.

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 15% منذ بدء النزاع وسط توقفات في الإنتاج نتيجة هجمات طهران على منشآت الطاقة في الخليج والسفن العابرة للمضيق.

انخفض عدد ناقلات النفط الخام العابرة للمضيق إلى أربع سفن في الأول من مارس، أي في اليوم التالي لاندلاع الأعمال العدائية، مقابل متوسط ​​24 ناقلة يوميًا منذ يناير، وفقًا لبيانات تتبع السفن من شركة "فورتيكسا".