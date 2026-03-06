هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

تعرض كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، لإصابة مبكرة خلال مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ما أجبر الجهاز الفني على إجراء تبديل اضطراري في الدقائق الأولى من اللقاء.

وكتب احمد دويدار عبر حسابه علي فيسبوك "قدر الله وما شاء فعل يا بطل.. كريم فؤاد واحد من أفضل اللاعبين في مصر فعلًا وجوكر ، لكن الإصابات كانت سبب في تعطيله الفترة اللي فاتت.

واضاف "ان شاء الله ترجع أقوى من الأول بإذن الله، لأن اللاعب الكبير الحقيقي دايمًا بيرجع ويتحدى الظروف.

سلامتك يا بطل"

إصابة كريم فؤاد

وجاءت الإصابة في الدقيقة السابعة بعد تسديدة للكرة، ليسقط أرضا ثم يغادر اللاعب أرض الملعب متأثرًا بالإصابة وسط قلق من الجهاز الفني والجماهير.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي: محمود تريزيجيه في الدقيقة 35، إمام عاشور في الدقيقة 71، حسين الشحات في الدقيقة 90+5، بينما أحرز محمد سالم هدف المقاولون في الدقيقة 85.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.