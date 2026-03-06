بسبب حرب إيران.. ترامب يستدعي رجال الدين للبيت الأبيض للدعاء له

استدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجال الدين في الولايات المتحدة الأمريكية للدعاء له بسبب الحرب على إيران.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الدبلوماسيين الإيرانيين إلى الاستسلام وطلب اللجوء، مقابل الحصول على حصانة كاملة، في رسالة وجهها أيضًا إلى عناصر الحرس الثوري والقوات الأمنية الإيرانية.

وقال ترامب، خلال تصريح أدلى به برفقة لاعب كرة القدم الأرجنتيني ميسي، إنه يدعو أفراد الحرس الثوري والجيش والشرطة في إيران إلى إلقاء أسلحتهم والانضمام إلى ما وصفه بـ"الجانب الصحيح من التاريخ".



وأضاف: "سنمنحكم الحصانة الكاملة، وستكونون في أمان تام، أما إذا رفضتم، فستواجهون مصيرًا محتومًا"، كما دعا الدبلوماسيين الإيرانيين في مختلف دول العالم إلى طلب اللجوء والتعاون مع الولايات المتحدة للمساعدة في "بناء إيران جديدة أفضل، تمتلك إمكانات هائلة"، على حد تعبيره.



وجاءت تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط المتزايدة على طهران، وسط دعوات أمريكية متكررة لإحداث تغيير في سلوك النظام الإيراني.