إحباط ترويج 150 طربة حشيش وضبط متهمين بحوزتهما سلاح ناري في مركز القرنة بالأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية بالأقصر فى ضبط شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها داخل نطاق مركز القرنة.

وكان قد تلقى مدير امن الاقصر أخطارا من مباحث مركز القرنة يفيد بورور معلومات توضح قيام شخصين، عاطلين عن العمل، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع بين المتعاطين وصغار التجار داخل بعض المناطق.

وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية أمنية تمكنت من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي.

وخلال عملية الضبط عُثر بحوزتهما على 150 طربة من مخدر الحشيش معدة للبيع، بالإضافة إلى سلاح ناري كان بحوزتهما، حيث استخدما السيارة في التنقل ونقل المواد المخدرة لتسهيل عملية الترويج بعيدا عن الأنظار.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه بحوزتهما، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتوزيعها على صغار التجار في عدد من المناطق بمركز القرنة.

تم التحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة في الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات