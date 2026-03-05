قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إحباط ترويج 150 طربة حشيش وضبط متهمين بحوزتهما سلاح ناري في مركز القرنة بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

نجحت الأجهزة الأمنية بالأقصر فى ضبط شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها داخل نطاق مركز القرنة.

وكان قد تلقى مدير امن الاقصر أخطارا من مباحث مركز القرنة يفيد بورور معلومات توضح قيام شخصين، عاطلين عن العمل، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع بين المتعاطين وصغار التجار داخل بعض المناطق.

 وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية أمنية تمكنت من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي.

وخلال عملية الضبط عُثر بحوزتهما على 150 طربة من مخدر الحشيش معدة للبيع، بالإضافة إلى سلاح ناري كان بحوزتهما، حيث استخدما السيارة في التنقل ونقل المواد المخدرة لتسهيل عملية الترويج بعيدا عن الأنظار.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه بحوزتهما، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتوزيعها على صغار التجار في عدد من المناطق بمركز القرنة.

تم التحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة في الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

