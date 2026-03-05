قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
محافظات

جامعة الأقصر تشارك في ملتقى "قيم" لتعزيز الوعي الوطني وبناء الشخصية القيادية لطلاب الجامعات المصرية

شمس يونس

شارك طلاب جامعة الاقصر  في فعاليات ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان، وذلك من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية – إدارة إعداد القادة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصري وتعزيز منظومة القيم لدى الشباب الجامعي، حيث يمثل الملتقى ترجمة عملية لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى الاستثمار في طاقات الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، إلى جانب ترسيخ دور الأنشطة الطلابية كأحد المحاور المهمة في تنمية وعي الأجيال وصقل مهاراتهم الشخصية والقيادية.

ويقدم الملتقى برنامجًا متكاملًا يجمع بين التثقيف الوطني وتعزيز الوعي وروح الانتماء، إلى جانب تنمية المهارات القيادية والاجتماعية لدى الطلاب، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

كما يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات، تشمل جلسات حوارية ولقاءات تثقيفية وورش عمل متخصصة، فضلًا عن أنشطة رياضية وثقافية وفنية تهدف إلى تنمية روح الفريق والعمل الجماعي بين الطلاب المشاركين.

الاقصر جامعة الاقصر اخبار الاقصر

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

بيراميدز

تشكيل بيراميدز لمواجهة حرس الحدود في الدوري

منتخب تونس

منتخب تونس يتلقى دفعة قوية قبل مونديال 2026 بعد اعتماد أهلية راني خضيرة

الأرجنتين

غموض يحيط بمكان نهائي «فيناليسيما» بين إسبانيا والأرجنتين وقرار الحسم خلال أيام

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

