جامعة الأقصر تشارك في ملتقى "قيم" لتعزيز الوعي الوطني وبناء الشخصية القيادية لطلاب الجامعات المصرية

شارك طلاب جامعة الاقصر في فعاليات ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان، وذلك من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية – إدارة إعداد القادة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصري وتعزيز منظومة القيم لدى الشباب الجامعي، حيث يمثل الملتقى ترجمة عملية لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى الاستثمار في طاقات الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، إلى جانب ترسيخ دور الأنشطة الطلابية كأحد المحاور المهمة في تنمية وعي الأجيال وصقل مهاراتهم الشخصية والقيادية.

ويقدم الملتقى برنامجًا متكاملًا يجمع بين التثقيف الوطني وتعزيز الوعي وروح الانتماء، إلى جانب تنمية المهارات القيادية والاجتماعية لدى الطلاب، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

كما يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات، تشمل جلسات حوارية ولقاءات تثقيفية وورش عمل متخصصة، فضلًا عن أنشطة رياضية وثقافية وفنية تهدف إلى تنمية روح الفريق والعمل الجماعي بين الطلاب المشاركين.