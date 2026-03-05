مصطفى بكري : الحكومة تتحرك لحماية المخزون الاستراتيجي بسبب الأحداث الإقليمية

قال الإعلامي مصطفى بكري إن تداعيات التوترات الإقليمية انعكست على الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر برميل النفط من نحو 65 دولارًا إلى ما يقرب من 82 دولارًا و97 سنتًا، كما صعد سعر صرف الدولار من حوالي 48 جنيهًا إلى نحو 50 جنيهًا و23 قرشًا.

وأوضح خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أن هذه التطورات قد تؤثر على تكاليف الاستيراد والأسعار داخل مصر، مؤكدا أن تراجع حركة السفن في قناة السويس يمثل تحديًا اقتصاديًا، خاصة مع التأثيرات المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز على حركة الملاحة العالمية.

وأضاف أن الحكومة في حالة استعداد كامل للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والطاقة، مؤكدًا أن أي محاولات للتلاعب بالأسعار ستُواجه بإجراءات حاسمة، مشددًا على أهمية التكاتف الوطني في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.