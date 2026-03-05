التعادل 2-2 يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بالدوري

حسم التعادل 2-2 مواجهة فريقي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي سيراميكا كل من عمرو قلاوة وأيمن سعد موكا في الدقيقتين 56 و60، بينما سجل هدفي البنك الأهلي عن طريق محمود الجزار وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين 11 و76 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 38 ليحتل المركز الرابع بترتيب جدول الدوري الممتاز، ورفع البنك الأهلي رصيده للنقطة 26 ليحتل المركز الثامن.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي ضد سيراميكا

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، أحمد متعب، مصطفى دويدار.

خط الوسط: أحمد رضا، محمد فتحي، صلاح بوشامة، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا، أسامة فيصل.

تشكيل سيراميكا لمواجهة البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستس ارثر - عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - أيمن موكا - اسلام عيسى - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد طارق - أحمد عابدين - كريم الدبيس - محمد عبد الله - كريم نيدفيد - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - ديفيد سيموكوندا -فريدي كوابلا.