وزير الدفاع الأمريكي: كمية النيران الموجهة إلى إيران ستزداد بشكل كبير خلال الأيام القادمة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيست في مؤتمر صحفي أن "كمية النيران الموجهة إلى إيران ستزداد بشكل كبير خلال الأيام القادمة".

وأضاف: "جزء من ذلك هو أننا سننشر المزيد من القواعد العسكرية، وليس الأمر مقتصراً على بريطانيا فقط، بل هناك حلفاء آخرون بادروا بتقديم الدعم، ونحن ممتنون لهم على ذلك".

وفي السياق ذاته، صرح الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، للصحفيين في إحاطة صحفية: "لقد كثفنا ضرباتنا ضد البحرية الإيرانية. ففي الساعات القليلة الماضية فقط، استهدفنا حاملة طائرات مسيرة إيرانية، بحجم حاملة طائرات من الحرب العالمية الثانية تقريبًا".

وأضاف: "نحن نقاتل من أجل النصر، ومن خلال القوة القتالية المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل، سنواصل سحق قدرة إيران على بسط نفوذها خارج حدودها.