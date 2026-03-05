مصطفى بكري: سياسات أمريكا وإسرائيل ضد إيران تهدد أمن الشرق الأوسط وتخدم أطماع إسرائيل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن رئيس وزراء اسبانيا وجه انتقادات واضحة في الحرب على إيران وهو الشئ الذي اثار غضب الرئيس الأمريكي وبعض المتحالفين معه، مشيرا إلى أن ما تقوم به أمريكا وإسرائيل الأن في مواجهة إيران أو ما توقم به إيران في ضرب بعد البلدان سيؤدي إلى مزيد من تدهور الأمن والإستقرار وسيؤدي إلى حدة في الاستقطاب الدولي والاقليمي وسيؤدي لمزيد من الفوضى والدمار.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ما فعله ترامب ونتنياهو يكاد يعصف بالمنطقة، مؤكدا أن بعد ما حدث في غة وسوريا والمؤامرات ضد لبنان ماذا تريديون هل قررتم القضاء على الدول العربية، وكل الدول التي تحت شعار ارضك يا اسرائيل من النيل للفرات.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، انة إذا كنتم تقومون بذلك فأنتم تحققون أطماع اسرائيل في الدول العربية، مؤكدا أن الأمة العربية ليست مستباحة والقانون الدولي هو من يقوم بذلك

