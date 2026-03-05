قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

خالد يوسف

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الـ 21 ضمن بطولة دوري نايل الموسم الحالي، في لقاء يحظى باهتمام كبير اليوم بين عشاق القلعة الحمراء، باعتبار أن النادي الأهلي يطمح في هذا اللقاء الليلة، العودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى، بعدما تعادل في الجولة الأخيرة مع نادي زد بنتيجة 1-1، ليصل الأحمر إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 37 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي المتصدر نادي الزمالك.

مباراة الأهلي أمام المقاولون في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة صعبة أمام المقاولون العرب، والتي ستجمع بين الفريقين مساء، اليوم، الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري، على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان الخاص بفريق ذئاب الجبل.

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، متساويًا مع سيراميكا صاحب المركز الرابع، بينما يحتل المقاولون المركز الـ16 برصيد 18 نقطة من 19 مواجهة، ويتسلح بعاملي الأرض والجمهور للانتصار على المارد الأحمر.

تغييرات بالجملة وبن رمضان على دكة البدلاء

استقر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق النادي الأهلي علي إجراء تعديل طفيف على ملامح تشكيل المارد الاحمر لمواجهة المقاولون العرب، وتضمن التعديل الإستعانة بخدمات مصطفى شوبير بدلًا من الشناوي، والمالي إليو ديانج لقيادة خط الوسط، نظرا لتميزه في المساهمة ومنع الهجمات المرتدة أمام المنافس.

واستقر الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي، على الدفع بالمالي إليو ديانج بجانب الثنائي مروان عطية وإمام عاشور، فى مباراة المقاولون العرب، كما أجري تعديلا بوضع التونسي محمد علي بن رمضان على دكة البدلاء ، علي أن يتم الإستعانة بخدماته فى الشوط الثاني وفقا لظروف المباراة، بينما سيعتمد على الثنائي العائد حديثًا من الإصابة أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه في التشكيلة الأساسية بدلًا من طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية.

وتنقل مجموعة قنوات أون سبورت الفضائية، التي تمتلك حقوق البث المباشر لإذاعة جميع مباريات الدوري المصري 2025/2026، المباراة لجماهير كرة القدم مجانًا داخل مصر وما يجاورها من الدول العربية، وذلك عبر قناة أون سبورت 1.

التشكيل المتوقع للأهلي امام المقاولون العرب

جاء تشكيل الأهلي المتوقع امام المقاولون العرب كالتالي :

ـ حراسة المرمى: مصطفى شوبير

ـ خط الدفاع: أحمد عيد، هادي رياض، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري

ـ خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور 

ـ خط الهجوم: زيزو، تريزيجيه، مروان عثمان.

