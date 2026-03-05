توروب يجهز نجم سوبر لـ مباراة الأهلي وطلائع الجيش

قرر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تجهيز محمد هاني نجم القلعة الحمراء تمهيدا للإستعانة بخدماته في مباراة طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب تعافي محمد هاني من الإجهاد العضلي الذي تعرض له وإراحته بناءا على نصائح الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

ويلتقي مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة 21 في الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة متساويا مع نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني وخلف نادي الزمالك المتصدر برصيد 40 نقطة.