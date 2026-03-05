قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
رياضة

توروب يجهز نجم سوبر لـ مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي
النادي الأهلي
القسم الرياضي

قرر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تجهيز محمد هاني نجم القلعة الحمراء تمهيدا للإستعانة بخدماته في مباراة طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب تعافي محمد هاني من الإجهاد العضلي الذي تعرض له وإراحته بناءا على نصائح الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

ويلتقي مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة 21 في الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة متساويا مع نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني وخلف نادي الزمالك المتصدر برصيد 40 نقطة. 

الأهلي محمد هاني ييس توروب الدوري طلائع الجيش المقاولون العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

