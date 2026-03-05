أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن إيران لم تطلق أي مقذوفات تجاه أذربيجان، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال وزير خارجية إيران: "لا صحة لما تم تداوله بشأن إطلاق أي مقذوفات نحو أذربيجان".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الخميس، أن إيران ارتكبت اليوم عملاً إرهابياً ضد أراضي الدولة الأذربيجانية وسيادتها، باستهدافها أراضي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي بالطائرات المسيرة.

وقال علييف - خلال اجتماع مجلس الأمن الأذربيجاني، وفقا لوكالة الأنباء الأذربيجانية (أذرتاج)- إن دولة أذربيجان تدين بشدة هذا العمل الإرهابي القذر وتطالب بمحاسبة مرتكبيه فوراً.

كما يجب على المسئولين الإيرانيين تقديم إيضاحات واعتذار رسمي للجانب الأذربيجاني وتقديم الجناة للعدالة الجنائية.

وأضاف أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تمارس فيها دولة إيران أعمالاً إرهابية ضد أذربيجان والأذربيجانيين، مذكرا بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له السفارة الأذربيجانية في طهران منذ فترة.

