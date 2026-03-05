قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
توك شو

وزير خارجية إيران: لا صحة لما تم تداوله بشأن إطلاق أي مقذوفات نحو أذربيجان

وزير خارجية إيران
وزير خارجية إيران
هاني حسين

أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن إيران لم تطلق أي مقذوفات تجاه أذربيجان، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال وزير خارجية إيران: "لا صحة لما تم تداوله بشأن إطلاق أي مقذوفات نحو أذربيجان".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الخميس، أن إيران ارتكبت اليوم عملاً إرهابياً ضد أراضي الدولة الأذربيجانية وسيادتها، باستهدافها أراضي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي بالطائرات المسيرة.

وقال علييف - خلال اجتماع مجلس الأمن الأذربيجاني، وفقا لوكالة الأنباء الأذربيجانية (أذرتاج)- إن دولة أذربيجان تدين بشدة هذا العمل الإرهابي القذر وتطالب بمحاسبة مرتكبيه فوراً.

كما يجب على المسئولين الإيرانيين تقديم إيضاحات واعتذار رسمي للجانب الأذربيجاني وتقديم الجناة للعدالة الجنائية.

وأضاف أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تمارس فيها دولة إيران أعمالاً إرهابية ضد أذربيجان والأذربيجانيين، مذكرا بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له السفارة الأذربيجانية في طهران منذ فترة.
 

