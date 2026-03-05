قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يضبط فرزًا عشوائيًا وحرقًا للمخلفات بالوراق .. شاهد
نشرة المرأة والمنوعات | ريجيم النصف الأخير من رمضان.. البيت الأبيض يحسم الجدل حول احمرار رقبة ترامب
بعثه الزمالك تسافر لـ الكونغو يوم 12 مارس
حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: استعدادات الحكومة تعكس جاهزية الدولة لمواجهة تداعيات حرب إيران

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بشأن تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية واستقرار إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء، تعكس حالة من الاستعداد الجاد للتعامل مع التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة في ظل تصاعد التوترات العسكرية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف أي آثار محتملة على المواطنين.

وأوضح السبكي، أن امتلاك الدولة لمخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية يمثل أحد أهم أدوات حماية السوق المحلي، خاصة في أوقات الأزمات العالمية والإقليمية، لافتا إلى أن هذا المخزون يمنح الحكومة القدرة على ضبط الأسواق ومنع حدوث أي نقص في السلع أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وهو ما يعكس نجاح سياسات التخطيط الاستباقي التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استمرار انتظام إمدادات الغاز الطبيعي وتشغيل محطات الكهرباء بصورة مستقرة يحمل دلالات مهمة على قدرة الدولة في تأمين مصادر الطاقة اللازمة لمختلف القطاعات، سواء الخدمية أو الإنتاجية، مؤكدا أن استقرار الطاقة يمثل عنصرا رئيسيا في دعم الصناعة الوطنية وضمان استمرار الإنتاج دون تعطلات، بما يساهم في الحفاظ على حركة الاقتصاد واستقرار الأسواق.

وأضاف السبكي أن تحرك الحكومة وفق خطط بديلة وسيناريوهات متعددة لمواجهة أي تطورات محتملة يؤكد أن إدارة الدولة للأزمة الحالية تعتمد على منهج علمي قائم على قراءة دقيقة للمشهد الإقليمي والدولي، والاستعداد المبكر لأي تحديات قد تطرأ، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية وتقليل آثارها على الداخل.

واختتم النائب أحمد السبكي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرا كبيرا من الوعي المجتمعي والثقة في مؤسسات الدولة، مشددا على أن ما تحقق من إجراءات احترازية واستباقية يبعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين بأن الدولة تضع تأمين احتياجاتهم اليومية والحفاظ على استقرار السوق في مقدمة أولوياتها.

