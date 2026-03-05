قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: يجب وضع آلية لقياس الأثر التشريعي للقوانين بالواقع الفعلي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، على الأهمية الاستراتيجية للقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً على أن هذا اللقاء يمثل خطوة جوهرية في ترسيخ نهج التعاون والتنسيق المتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة ويدعم المشروعات القومية في مختلف القطاعات.

وأوضح "قرقر"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تأكيدات رئيس الوزراء بشأن مد جسور التواصل الدائم مع البرلمان تعكس إدراك الحكومة العميق للدور المحوري الذي تلعبه اللجان النوعية بصفتها "مطبخاً للتشريع" ورقيباً فاعلاً على الأداء التنفيذي، قائلاً: "نحن نمر بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر كافة الجهود والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة".

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى أن اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، وفي مقدمتها قطاع النقل، مؤكداً أن أولويات اللجنة في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الحكومة تتركز على تعظيم الاستفادة من الطفرة غير المسبوقة التي شهدتها المشروعات القومية في هذا القطاع، وتحويلها إلى عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

وكشف النائب وحيد قرقر أنه عرض خلال كلمته أمام رئيس الوزراء عدداً من المطالب الملحة، ومن أبرزها سرعة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيداً بتوجيهات القيادة السياسية وقرار الحكومة بتخصيص 15 مليار جنيه لتعجيل وتيرة العمل بالمبادرة التي تمثل شريان حياة لملايين المصريين.

وتابع، أيضا طالبت بضرورة الإسراع في عمليات إحلال وتجديد الطرق التي تربط بين المراكز والمحافظات (التابعة لمديريات الطرق بالمحافظات)، لكي تتواكب مع النهضة الكبرى التي شهدتها المحاور القومية، بما يضمن تكامل شبكة الطرق ودعم التنمية المحلية.

وتابع، كذلك طالبت بإحكام السيطرة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما عقب عليه رئيس الوزراء بتأكيده توافر السلع الاستراتيجية وتأمين مصادر الطاقة عبر مخزون آمن.

كما رحب "قرقر" باستجابة رئيس الوزراء لمقترح وضع آلية لـ "قياس الأثر التشريعي" للقوانين، مؤكداً أن هذه الخطوة تضمن مواءمة التشريعات للواقع الفعلي وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين أو تعيق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم رئيس لجنة النقل والمواصلات تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق الوثيق بين البرلمان والحكومة هو الضمانة الحقيقية لتحقيق مستهدفات التنمية، مشيراً إلى أن اللجنة لن تدخر جهداً في طرح التوصيات التي تضمن تذليل التحديات الميدانية لضمان وصول ثمار المشروعات القومية إلى كل مواطن في ربوع مصر.

البرلمان مجلس النواب مجلس الوزراء نواب النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

صورة أرشيفية

طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل

ترشيحاتنا

ماذا تفعل الحائض فى ليلة القدر؟

ماذا تفعل الحائض فى ليلة القدر؟.. الإفتاء تجيب

“البحوث الإسلاميَّة” يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة جديدة إلى الواحات البحريَّة

“البحوث الإسلاميَّة” يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة جديدة إلى الواحات البحريَّة

موعد اذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 15 رمضان 2026

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 15 رمضان 2026

بالصور

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد