برلماني: يجب وضع آلية لقياس الأثر التشريعي للقوانين بالواقع الفعلي

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، على الأهمية الاستراتيجية للقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً على أن هذا اللقاء يمثل خطوة جوهرية في ترسيخ نهج التعاون والتنسيق المتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة ويدعم المشروعات القومية في مختلف القطاعات.

وأوضح "قرقر"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تأكيدات رئيس الوزراء بشأن مد جسور التواصل الدائم مع البرلمان تعكس إدراك الحكومة العميق للدور المحوري الذي تلعبه اللجان النوعية بصفتها "مطبخاً للتشريع" ورقيباً فاعلاً على الأداء التنفيذي، قائلاً: "نحن نمر بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر كافة الجهود والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة".

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى أن اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، وفي مقدمتها قطاع النقل، مؤكداً أن أولويات اللجنة في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الحكومة تتركز على تعظيم الاستفادة من الطفرة غير المسبوقة التي شهدتها المشروعات القومية في هذا القطاع، وتحويلها إلى عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

وكشف النائب وحيد قرقر أنه عرض خلال كلمته أمام رئيس الوزراء عدداً من المطالب الملحة، ومن أبرزها سرعة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيداً بتوجيهات القيادة السياسية وقرار الحكومة بتخصيص 15 مليار جنيه لتعجيل وتيرة العمل بالمبادرة التي تمثل شريان حياة لملايين المصريين.

وتابع، أيضا طالبت بضرورة الإسراع في عمليات إحلال وتجديد الطرق التي تربط بين المراكز والمحافظات (التابعة لمديريات الطرق بالمحافظات)، لكي تتواكب مع النهضة الكبرى التي شهدتها المحاور القومية، بما يضمن تكامل شبكة الطرق ودعم التنمية المحلية.

وتابع، كذلك طالبت بإحكام السيطرة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما عقب عليه رئيس الوزراء بتأكيده توافر السلع الاستراتيجية وتأمين مصادر الطاقة عبر مخزون آمن.

كما رحب "قرقر" باستجابة رئيس الوزراء لمقترح وضع آلية لـ "قياس الأثر التشريعي" للقوانين، مؤكداً أن هذه الخطوة تضمن مواءمة التشريعات للواقع الفعلي وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين أو تعيق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم رئيس لجنة النقل والمواصلات تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق الوثيق بين البرلمان والحكومة هو الضمانة الحقيقية لتحقيق مستهدفات التنمية، مشيراً إلى أن اللجنة لن تدخر جهداً في طرح التوصيات التي تضمن تذليل التحديات الميدانية لضمان وصول ثمار المشروعات القومية إلى كل مواطن في ربوع مصر.