الحرس الثوري: دمرنا اليوم 4 مسيرات هرمس وإم كيو 9 غرب وجنوب غرب إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، تدمير 3 مسيرات هرمس وأخرى إم كيو 9 في أجواء غربي وجنوب غربي البلاد، حسب قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مقاتلة إف 15 سترايك إيجل أمريكية فوق الحدود الجنوبية الغربية لإيران .

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 7 رادارات متطورة للعدو، مؤكداً أن هذا جعل "عيون أمريكا وإسرائيل في المنطقة عمياء".

وأكدت قوات الحرس الثوري، أن هجمات دقيقة استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومطار بن جوريون؛ باستخدام “صواريخ فرط صوتية” و"طائرات مسيرة هجومية".