الدفاع القطرية: تصدينا لـ 13 صاروخًا باليستيًا و4 مسيرات دون خسائر يشرية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، عن تعرض دولة قطر، اليوم لعدة موجات صاروخية، بلغت (14) صاروخاً باليستياً و(4) طائرات مسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث نجحت القوات المسلحة القطرية في التصدي لـ(13) صاروخاً، فيما سقط الصاروخ الأخير في المياه الإقليمية لدولة قطر، وتم التصدي لـ(4) طائرات مسيرة بنجاح دون وقوع خسائر بشرية.



وشددت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الانباء القطرية "قنا" - على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.



ودعت المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.