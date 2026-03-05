رسالة "سيدي" تتصدر الترند.. ماذا قال لاعب التحدي لمدربه خالد جلال؟

تصدرت رسالة اللاعب الموريتاني يعقوب سيدي، نجم فريق التحدي الليبي، لمدربه السابق خالد جلال، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية.. فماذا قال؟

جدير بالذكر أن خالد جلال قد تولى مهمة تدريب التحدي، اكتوبر 2024، قبل أن يرحل عن الفريق خلال الساعات القليلة الماضية لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلفًا للمدرب طارق العشري.

رسالة “سيدي” لـ خالد جلال

أعرب اللاعب الموريتاني يعقوب سيدي، عن تقديره الكبير لمدربه السابق عقب توليه المهمة الفنية لنادي الإسماعيلي المصري، مؤكدًا ثقته في قدرة المدرب على إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات خلال المرحلة المقبلة.

وقال سيدي إن جلال يمتلك خبرة تدريبية كبيرة وشخصية قيادية مميزة، مشيرًا إلى أن بصمته كانت واضحة خلال الفترة التي قاد فيها فريق التحدي الليبي، حيث نجح في إحداث تغييرات إيجابية على المستوى الفني والتنظيمي داخل الفريق.

وأضاف أن المدرب المصري كان له دور كبير في تطوير أداء اللاعبين، سواء من خلال الجوانب التكتيكية أو عبر تعزيز روح الالتزام والانضباط داخل المجموعة.

وفي هذا السياق، وجه نجم التحدي الليبي، رسالة مؤثرة إلى مدربه السابق، قائلا: لم تكن مجرد مدير فني بل كنت أخًا كبيرًا وداعمًا حقيقيًا لكل عناصر الفريق.. لن أنسى دعمك لي منذ قدومي إلى الفريق وسأظل مدينا لك".

وقال سيدي في رسالته إن الفترة التي قضاها مع جلال كانت مليئة بالتحديات، لكن المدرب نجح بخبرته وشخصيته القوية في خلق حالة من الانضباط والالتزام داخل غرفة الملابس، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء الفريق في المباريات، حيث كان دائم الحرص على تطوير اللاعبين فنيًا وذهنيًا، ويمنحهم الثقة في أصعب اللحظات.

واختتم سيدي رسالته بالتأكيد على تمنياته بالتوفيق لمدربه السابق في مهمته الجديدة، معربًا عن ثقته في أن خبرته وشخصيته القوية ستساعدانه على قيادة الإسماعيلي للخروج من دائرة النتائج السلبية، والعودة إلى المكانة التي تليق بتاريخ النادي وجماهيره.

رسالة خالد جلال للجماهير

على الجانب الآخر، وجه المدرب خالد جلال، رسالة لجماهير الإسماعيلي، قائلا: "بسم الله توكلت على الله خطوه جديده وهامه جدا في مشواري التدريبي مع فريق بأحبه وأعشقه فريق الاسماعيلي الكبير الدراويش برازيل مصر يا رب اكون عند حسن ظن هذا الجمهور العظيم وأقدر أساعد في تخطي اكبر محنه قد يمر بها هذا النادي العريق بتكاتف الجميع مجلس اداره وجهاز فني ولاعبين وجمهور عظيم بإذن الله خير نجتهد ونبذل اقصي جهد والله الموفق".

وأعلن الإسماعيلي في بيان رسمي رحيل مدربه طارق العشري بعد أن تقدم بطلب للإدارة بالاعتذار عن عدم الاستمرار في مهام منصبه.

ورحل العشري عن قيادة الفريق بالتراضي ليصبح ثاني مدير فني يغادر أسوار قلعة الدراويش هذا الموسم بعد الجزائري ميلود حمدي.