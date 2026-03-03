تعرف على تشكيل الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي

أعلنت اللجنة المُعيَّنة لإدارة نادي الإسماعيلي عن تشكيل جهاز الكرة الجديد، والذي جاء على النحو التالي:

كابتن/ علي غيط - نائب رئيس اللجنة والمشرف العام على كرة القدم.

كابتن/ حسني عبد ربه - مدير رياضي لقطاع الكرة (متطوعًا دون مقابل).

كابتن/ خالد جلال - مدير فني.

كابتن/ وائل كوندي - مدرب عام.

كابتن/ أحمد فكري الصغير - مدرب عام.

كابتن/ عبدالله الشحات - مدرب عام.

كابتن/ إسلام كاظم - مدرب.

كابتن/ خالد متولي - مدرب حراس مرمى.

كابتن/ ميدو خالد - محلل أداء.

كما انضم دكتور/ أكرم عبد العزيز (علاج طبيعي) إلى الجهاز الطبي بالنادي.