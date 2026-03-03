قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
مواجهات الحسم.. مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر مارس
وزير خارجية الصين: نعارض الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران
مدبولي: لن يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أو توقف لإمدادات الغاز عن المصانع
ارتفاع عدد الضحايا ونزوح الآلاف بسبب الغارات الإسرائيلية على لبنان

تشهد الساحة اللبنانية تصعيدًا خطيرًا في ظل استمرار الغارات التي ينفذها جيش إسرائيل على مناطق متفرقة في لبنان، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الضحايا ونزوح آلاف المدنيين من مناطقهم، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية إذا استمرت وتيرة العمليات العسكرية على هذا النحو.


 

ووفق مصادر ميدانية وتقارير محلية، استهدفت الغارات مناطق سكنية وبنى تحتية في الجنوب والبقاع وأطراف العاصمة بيروت، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى دمار واسع في المنازل والمنشآت. وأفادت الجهات الصحية اللبنانية بأن المستشفيات في بعض المناطق باتت تعمل بطاقتها القصوى، في ظل تدفق المصابين وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع المتضررة بسبب القصف المتواصل.


 

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملياته تأتي في إطار الرد على تهديدات أمنية، مؤكدًا أنه يستهدف مواقع تابعة لمسلحين، فيما تتهم أطراف لبنانية إسرائيل بتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل مناطق مدنية، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد ويرفع كلفة المواجهة على السكان.


 

التصعيد العسكري دفع آلاف العائلات إلى النزوح من قراهم وبلداتهم، خاصة في المناطق الحدودية، بحثًا عن ملاذات أكثر أمانًا في الداخل اللبناني. وشهدت الطرق المؤدية إلى بيروت ومناطق الشمال ازدحامًا كثيفًا، فيما فتحت مدارس وقاعات عامة لاستقبال النازحين بشكل مؤقت. إلا أن الإمكانات المحدودة والضغوط الاقتصادية التي يعاني منها لبنان أصلًا تزيد من صعوبة التعامل مع موجة النزوح الجديدة.


 

من جهتها، دعت جهات دولية إلى ضبط النفس وتجنب استهداف المدنيين، محذرة من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى أزمة إنسانية أوسع، خصوصًا في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي والخدماتي في لبنان. كما تتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتحولها إلى صراع أوسع نطاقًا، ما قد يجر أطرافًا إقليمية أخرى إلى دائرة التصعيد.


 

ويأتي هذا التطور في سياق توتر إقليمي متصاعد، حيث تتداخل الحسابات السياسية والعسكرية، بينما يبقى المدنيون هم الحلقة الأضعف في معادلة الصراع. ومع كل جولة قصف جديدة، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية والمادية، ويتعمق القلق من مستقبل غامض يهدد الاستقرار في لبنان والمنطقة بأسرها، في انتظار تحرك دبلوماسي قادر على احتواء الموقف ووقف نزيف الخسائر


 

لبنات غارات حرب اسرائيل السياسية و العسكرية

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

حملات على الأغلاف

الزراعة: حملات رقابية مفاجئة للتفتيش على محلات ومصانع الأعلاف في 4 محافظات

خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية

خالد عيش: تقرير وكالة فيتش يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للصادرات الغذائية

جولة وزير النقل

وزير النقل يتفقد ورش عربات جبل الزيتون بالإسكندرية | صور

بالصور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

