أمريكا .. انطلاق الانتخابات التمهيدية النصفية لمجلسي النواب والشيوخ

تبدأ اليوم ولايات تكساس وأركنساس وكارولاينا الشمالية انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، بانتخابات تمهيدية ستُحدد ملامح المعركة للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في حين أن الصراعات المحتدمة على السيطرة على كل حزب قد تتصاعد مع حسم الناخبين قرارهم بشأن إزاحة شاغلي المناصب الحاليين الذين شغلوا مناصبهم لفترة طويلة.

أبرز هذه الانتخابات هي تلك التي يخوضها السيناتور الجمهوري المخضرم جون كورنين، الذي يخوض معركة سياسية مصيرية ضد المدعي العام للولاية كين باكستون، والنائب ويسلي هانت في الولاية.

في الوقت نفسه، فإن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تصل إلى يومها الثالث، وسط تحذيرات من أنها ستحدد نتائج الإنتخابات إلى حد ما.