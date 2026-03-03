قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
مواجهات الحسم.. مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر مارس
وزير خارجية الصين: نعارض الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران
مدبولي: لن يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أو توقف لإمدادات الغاز عن المصانع
أخبار العالم

أمريكا .. انطلاق الانتخابات التمهيدية النصفية لمجلسي النواب والشيوخ

 تجري الانتخابات النصفية لمجلسي والشيوخ في ولايات تكساس وأركنساس ونورث كارولينا اليوم الثلاثاء، بما في ذلك بعض السباقات التي قد يكون لها تأثير على انتخابات التجديد النصفي لهذا العام.

تبدأ اليوم ولايات تكساس وأركنساس وكارولاينا الشمالية انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، بانتخابات تمهيدية ستُحدد ملامح المعركة للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في حين أن الصراعات المحتدمة على السيطرة على كل حزب قد تتصاعد مع حسم الناخبين قرارهم بشأن إزاحة شاغلي المناصب الحاليين الذين شغلوا مناصبهم لفترة طويلة.

أبرز هذه الانتخابات هي تلك التي يخوضها السيناتور الجمهوري المخضرم جون كورنين، الذي يخوض معركة سياسية مصيرية ضد المدعي العام للولاية كين باكستون، والنائب ويسلي هانت في الولاية.

في الوقت نفسه، فإن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تصل إلى يومها الثالث، وسط تحذيرات من أنها ستحدد نتائج الإنتخابات إلى حد ما.

الانتخابات مجلسي النواب ولايات تكساس التجديد

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

مجمع إعلام قنا

مجمع إعلام قنا يناقش مخاطر إدمان السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية

تضامن الاجتماعي بالغربية

تضامن الغربية: جمعية الأورمان توزع 880 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية

جامعة طنطا

حركة ترقيات موسعة بجامعة طنطا| ألقاب علمية ودرجات أكاديمية جديدة في مختلف الكليات

بالصور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

