وزير خارجية الصين: نعارض الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران

قال وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، اليوم /الثلاثاء/، إن بلاده تعارض الضربات العسكرية على إيران من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجراها "وانج" مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بناء على طلب الأخير، حيث أشار وانج إلى أن الإحجام عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية يخدم المصالح الأساسية لجميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وحث "وانج" إسرائيل على اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان سلامة المواطنين الصينيين والمؤسسات الصي