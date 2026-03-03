يغنيك عن سمارت واتش وبسعر لا يصدق.. إليك أفضل خاتم ذكي في 2026

وسّعت شركة سمولث مجموعتها من الأجهزة القابلة للارتداء بإطلاق خاتم تيتانيوم برو الذكي. يعتمد هذا الطراز الجديد على منصة تيتانيوم الحالية، ويُقدّم ميزات مُحسّنة لمراقبة القلب. وقد صُمّم الخاتم ليكون جهازًا قابلًا للارتداء بدون شاشة، ويركّز على تقديم معلومات صحية قيّمة بطريقة مريحة.

خاتم ذكي

سمولث تيتانيوم برو



يأتي خاتم Smalth Titanium Pro مزودًا بدعم تخطيط كهربية القلب (ECG) المدمج، مما يتيح للمستخدمين مراقبة أنماط نبضات القلب بشكل يتجاوز تتبع معدل ضربات القلب التقليدي. ومن خلال الجمع بين تخطيط كهربية القلب ومعدل ضربات القلب المستمر، وتحليل تقلب معدل ضربات القلب، وتحليل مراحل النوم، وتتبع النشاط، يوفر الخاتم فهمًا أشمل لصحة القلب على المدى الطويل.

على الجانب الآخر يمكن للخاتم تخزين البيانات الصحية دون اتصال بالإنترنت لمدة تصل إلى سبعة أيام، مما يجعله مناسبًا للسفر أو في حالات ضعف الاتصال بالإنترنت. وبمجرد إقرانه بالتطبيق المصاحب، تتم مزامنة جميع البيانات المخزنة تلقائيًا.



الميزات الرئيسية لـ Smalth Titanium Pro



يعد الخاتم مصنوع من التيتانيوم الطبي، ويتميز بخفة وزنه ومتانته ومقاومته للتآكل أما عن تصميمه البسيط والمناسب للجنسين فهو يضمن اندماجه بسلاسة مع الملابس اليومية. كما أن مقاومته للماء تزيد من سهولة استخدامه اليومي.

يُعدّ عمر البطارية الطويل من أبرز مزايا ساعة تيتانيوم برو. في ظروف الاستخدام العادية، تدوم البطارية من خمسة إلى سبعة أيام، بينما قد يمتدّ عمرها إلى 12 يومًا في حال الاستخدام الخفيف. تدعم علبة الشحن المرفقة من أربع إلى خمس عمليات شحن كاملة، ما يوفر عمرًا إجماليًا للبطارية يصل إلى 30 يومًا أو أكثر ويأتي الخاتم بسعر 128 دولارًا،