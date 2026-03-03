قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

جومانا مراد تعرب عن سعادتها بالتعاون مع تامر عاشور في تتر «اللون الأزرق»

جومانا مراد
جومانا مراد
أحمد إبراهيم

أعربت الفنانة جومانا مراد عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع المطرب تامر عاشور في غناء تتر مسلسلها الجديد «اللون الأزرق»، المقرر عرضه خلال النصف الثاني من موسم رمضان 2026.

ونشرت جومانا عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” صورة تجمعها بـ تامر عاشور، وعلقت: «سعيدة جدًا بتعاوني مع النجم الجميل تامر عاشور في غناء تتر مسلسل اللون الأزرق، تجربة مهمة ومختلفة، وإن شاء الله يعجبكم العمل وتستمتعوا بيه».

ولفتت جومانا مراد إلى أن هذه التجربة تمثل خطوة جديدة ومميزة في مسيرتها الفنية، معربة عن حماسها لتفاعل الجمهور مع الأغنية والمسلسل .

تتر الأغنية: «شبه الناس» بصوت تامر عاشور وجومانا مراد

يحمل تتر المسلسل اسم «شبه الناس»، وهو ما يعكس أجواء العمل الدرامية، وتتناول الاغنية مشاعر الحب والخوف والقلق التي تعيشها الشخصية الرئيسية، مما يجعلها إضافة مؤثرة لتجربة المشاهد مع المسلسل.

وتوقع النقاد أن الأغنية ستلقى صدى واسعًا بين الجمهور، خاصة مع شهرة تامر عاشور في تقديم الأعمال الغنائية العاطفية، وتجربة جومانا مراد الجديدة في العمل الدرامي المميز والملىء بالقصص الإنسانية .

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعًا بعد طرح البرومو الرسمي لمسلسل اللون الأزرق، حيث أبدى الجمهور حماسًا كبيرًا وترقبًا لانطلاق المسلسل في رمضان 2026.

البرومو، الذي جمع لقطات من الأحداث المشوّقة وأجواء الدراما الإنسانية، حقق أكثر من 2 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة، في رقم قياسي يعكس اهتمام المتابعين بالأعمال الدرامية التي تجمع بين التشويق والمعالجة النفسية العميقة.

دراما إنسانية بطابع نفسي مشوّق

تدور أحداث مسلسل اللون الأزرق في إطار اجتماعي مشوق، حيث تجسد جومانا مراد شخصية آمنة، التي تعود إلى مصر مع زوجها أدهم وابنهما حمزة بعد انتهاء عقد عمل الزوج بشكل مفاجئ في الإمارات.

وتجد الأسرة نفسها أمام تحديات كبيرة، أبرزها استكمال رحلة علاج الابن المصاب بطيف التوحد، وسط ضغوط مالية ونفسية متزايدة. مع تصاعد الأحداث، تبدأ “آمنة” في مواجهة هواجس نفسية متكررة، تظهر في أحلامها عن قرب رحيلها، مما يعكس مخاوفها العميقة من ترك طفلها وحيدًا في مجتمع قاسٍ.

وتتميز الدراما بمعالجة نفسية دقيقة، تمنح العمل بعدًا مؤثرًا، يجعل المشاهد يعيش الأحداث بعمق، ويجمع بين التشويق والبعد الإنساني.

فريق العمل وأبطال المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم: أحمد رزق ونجلاء بدر وأحمد بدير وكمال أبو رية وحنان سليمان و يارا قاسم وكنزي هلال والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي، وإنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني.

