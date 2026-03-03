قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
توك شو

مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد رئيس الوزراء د مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات التصعيد في المنطقة، مشددًا على أن الحرب لن تحقق أهداف أي طرف، وأن القاهرة تتأثر بكل عواقب هذه الأزمات على مختلف المعطيات الاقتصادية والسياسية.

جهود مصر لاحتواء الأزمة سياسيًا

وأوضح مدبولي أن مصر عملت منذ أول لحظة لاندلاع الأزمة على احتواء التصعيد الإقليمي سياسيًا، وبذلت كل الجهود الممكنة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتخفيف آثار التصعيد على الدولة والمواطنين.

خطة لتأمين الطاقة والسلع الاستراتيجية

وطمأن رئيس الوزراء المواطنين، قائلًا: هناك خطة لتأمين كل شيء من الطاقة والسلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن وغيرها لعدة شهور قادمة.

ولفت إلى  أنه لم يتم انقطاع الكهرباء أو الغاز عن المواطنين أو المصانع، بفضل خطة حكومية جاهزة للتعامل مع أي أزمة في المنطقة.

تطوير قطاع الغاز والبترول

وأعلن مدبولي عن خطط العام الجاري لحفر 106 آبار غاز وبترول في مناطق واعدة، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتأمين موارد الوقود، بما يسهم في استقرار السوق المحلي ودعم التنمية الاقتصادية.

رسالة طمأنة للمصريين

واختتم رئيس الوزراء تصريحه برسالة واضحة للمواطنين: «اطمئنوا يا مصريين، الحكومة جاهزة لمواجهة أي تداعيات إقليمية، وضمان استقرار الطاقة والسلع الأساسية في البلاد».

وأكد أن الإجراءات الاحترازية والخطط الحكومية تعكس حرص الدولة على حماية مصالح المواطنين.

رئيس الوزراء د مصطفى مدبولي احتواء التصعيد الإقليمي الاستقرار الإقليمي

