مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري
الرئيس الإيطالي: الحرب قريبة منا.. ويجب تجنب الانجراف لعواقب حتمية
وزير الخارجية يفتتح مكتب تصديقات متنقل بالعاصمة الإدارية لتعزيز الخدمات القنصلية
حصار الضفة.. إسرائيل تغلق كل المعابر وتصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين
مدبولي: الإعلان عن الحدين الأدنى والأقصى للأجور في آخر مارس
نيويورك تايمز: قرار ترامب بالمواجهة مع إيران أكبر مقامرة خلال رئاسته لأمريكا
وزير الخارجية يفتتح مكتب تصديقات متنقل بالعاصمة الإدارية لتعزيز الخدمات القنصلية

فرناس حفظي

افتتح د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء ٣ مارس، مكتب التصديقات المتنقل بالعاصمة الجديدة، والذي يقدم خدمة التصديقات للعاملين بالمؤسسات وكافة الوزارات الحكومية بمقراتها في العاصمة الجديدة، وكذلك لكافة المواطنين القاطنين بها.


كما تعمل وزارة الخارجية ، علي تشغيل عدد (٦) سيارات متنقلة مجهزة بأحدث وسائل الاتصالات لتكون مراكز تصديقات متنقلة، على أن يتم توزيعها وفق خطة عمل تستهدف التوسع في افتتاح مكاتب متنقلة للتصديقات بما يغطي احتياجات المواطنين، مع توجيه عدد منها للعمل في بعض الجامعات الحكومية.


ويستقبل مكتب تصديقات المعاملات القنصلية بالعاصمة الإدارية الجديدة المواطنين خلال مواعيد العمل الرسمية، ويقع أمام مبنى (C) التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

