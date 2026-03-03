وزير الخارجية يفتتح مكتب تصديقات متنقل بالعاصمة الإدارية لتعزيز الخدمات القنصلية

افتتح د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء ٣ مارس، مكتب التصديقات المتنقل بالعاصمة الجديدة، والذي يقدم خدمة التصديقات للعاملين بالمؤسسات وكافة الوزارات الحكومية بمقراتها في العاصمة الجديدة، وكذلك لكافة المواطنين القاطنين بها.



كما تعمل وزارة الخارجية ، علي تشغيل عدد (٦) سيارات متنقلة مجهزة بأحدث وسائل الاتصالات لتكون مراكز تصديقات متنقلة، على أن يتم توزيعها وفق خطة عمل تستهدف التوسع في افتتاح مكاتب متنقلة للتصديقات بما يغطي احتياجات المواطنين، مع توجيه عدد منها للعمل في بعض الجامعات الحكومية.



ويستقبل مكتب تصديقات المعاملات القنصلية بالعاصمة الإدارية الجديدة المواطنين خلال مواعيد العمل الرسمية، ويقع أمام مبنى (C) التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.