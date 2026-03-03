بريطانيا: نعمل مع شركات الطيران لتعزيز عمليات إجلاء مواطنينا من سلطنة عمان

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر اليوم الثلاثاء بأن المملكة المتحدة تعمل مع شركات الطيران لتعزيز عمليات إجلاء المواطنين البريطانيين من سلطنة عمان.

وأضافت كوبر في حديثها أمام البرلمان أنها تتواصل عن قرب مع نظرائها في دول الخليج، مشيرة إلى أن العمل جار مع شركات الطيران لزيادة الطاقة الاستيعابية لنقل المزيد من المواطنين البريطانيين من العاصمة العمانية مسقط، وذلك حسبما نقلت صحيفة /لندن ستاندرد إيفننج/ البريطانية.

وتابعت الوزيرة أن طائرة تابعة للحكومة البريطانية ستقلع من مسقط خلال الأيام القليلة المقبلة وستكون الأولوية لنقل الفئات الأكثر ضعفا، مشيرة إلى أن 130 ألف مواطن بريطاني سجلوا وجودهم في مختلف دول الخليج في الوقت الحالي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا شن عدة ضربات ضد إيران أسفرت عن مقتل وإصابة المئات إلى جانب مقتل عدد من القيادات البارزة في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقد أعلنت إيران بدء شن ضربات تستهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في عدد من دول المنطقة.