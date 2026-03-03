قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا: نعمل مع شركات الطيران لتعزيز عمليات إجلاء مواطنينا من سلطنة عمان

بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ

 صرحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر اليوم الثلاثاء بأن المملكة المتحدة تعمل مع شركات الطيران لتعزيز عمليات إجلاء المواطنين البريطانيين من سلطنة عمان.

وأضافت كوبر في حديثها أمام البرلمان أنها تتواصل عن قرب مع نظرائها في دول الخليج، مشيرة إلى أن العمل جار مع شركات الطيران لزيادة الطاقة الاستيعابية لنقل المزيد من المواطنين البريطانيين من العاصمة العمانية مسقط، وذلك حسبما نقلت صحيفة /لندن ستاندرد إيفننج/ البريطانية.

وتابعت الوزيرة أن طائرة تابعة للحكومة البريطانية ستقلع من مسقط خلال الأيام القليلة المقبلة وستكون الأولوية لنقل الفئات الأكثر ضعفا، مشيرة إلى أن 130 ألف مواطن بريطاني سجلوا وجودهم في مختلف دول الخليج في الوقت الحالي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا شن عدة ضربات ضد إيران أسفرت عن مقتل وإصابة المئات إلى جانب مقتل عدد من القيادات البارزة في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقد أعلنت إيران بدء شن ضربات تستهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في عدد من دول المنطقة.

وزيرة الخارجية البريطانية المملكة المتحدة المواطنين البريطانيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

سعر الدولار

الدولار يتخطى 50 جنيهًا.. ارتفاع جديد في أسعار الأخضر اليوم

جانب من الاجتماع

بروتوكول بين القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء لتعزيز المنظومة الصحية

جانب من الجولة

معهد الخدمات المالية يستعرض سبل الاستفادة من الخدمات غير المصرفية بأسيوط

بالصور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد