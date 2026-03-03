قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج

أحمد سعيد

دقائق قليلة ويرفع أذان المغرب يوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، يترقب الصائمون في مصر موعد أذان المغرب اليوم 13 رمضان لمعرفة توقيت الإفطار لترديد دعاء الإفطار 13 رمضان فهو من أبرز العبادات التي يحرص عليها الصائمون، لما تحمله هذه اللحظة من نفحات إيمانية عظيمة تُرجى فيها إجابة الدعاء وقبول الأعمال.

وتشكل لحظة رفع أذان المغرب فرصة ثمينة لترديد دعاء الصائم عند الإفطار قبل تناول الطعام، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد، ما يجعل هذه الدقائق من أهم أوقات التضرع وطلب الرزق والمغفرة والرحمة، وفي السطور التالية نعرض أفضل صيغ أدعية الإفطار في رمضان المستحبة في هذه الأوقات المباركة.

دعاء الإفطار 13 رمضان للفرج

يفضل للصائم أن لا يفوت دعاء الإفطار وقت أذان المغرب حيث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعوة الصائم لا ترد، ويستحب أن يقول الصائم دعاء الفرج الذي كان يقوله الرسول فقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قول "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم". 

كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال".

دعاء الإفطار يوم 13 رمضان

دعاء الإفطار يوم 13 رمضان من أعظم ما يبدأ به المؤمن إفطاره لأن الدعاء من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وخير الدعاء هو ما دعاء الصائم عند الإفطار ما يلي :

  • اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
  • اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
  • اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 

دعاء الإفطار لقضاء الحاجة والفرج العاجل

  • «اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذَهابَ همِّي، إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ وحزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا. قال: فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها». وآله وصحبه أجمعين».
  • «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».
  • «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» «ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا» «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».
