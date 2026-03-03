الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس

أعلن الحرس الثورى الإيراني تنفيذ عملية عسكرية دقيقة استهدفت منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية «ثاد» في منطقة غرب آسيا، مؤكدًا أنه نجح في تعطيل المنظومة الثانية من هذا الطراز وإخراجها عن الخدمة باستخدام صواريخ موجهة عالية الدقة.

وأوضح البيان أن الهجوم شمل أيضًا تدمير رادار منظومة ثاد المتمركز في قاعدة الرويس داخل الإمارات العربية المتحدة، ما أدى — بحسب التصريحات — إلى تحييد قدرات الرصد والتصدي التابعة للمنظومة.

وأشار الحرس إلى أن هذه العملية أعادت لترسانة الصواريخ الإيرانية قدرتها الكاملة على إصابة أهدافها بنجاح، في خطوة وصفها بأنها تعزز ميزان الردع في المنطقة.