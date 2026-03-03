على قد الحب الحلقة 13 الأقوى دراميًا .. تصاعد للأحداث وإشادات واسعة بـ نيللي كريم

حصدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل على قد الحب إشادات جماهيرية واسعة، بعدما وُصفت بأنها الأقوى دراميًا منذ بداية العمل، خاصة مع الأداء اللافت للنجمة نيللي كريم، التي قدمت مشاهد مواجهة وانفعال عاطفي عكست عمق الصراع الذي تعيشه شخصيتها.

تهديد جديد يكشف المستور

شهدت الحلقة ظهور شخص يهدد سارة بسبب علاقتها بمراد، متوعدًا إياها بحساب عسير نتيجة ما تفعله، وذلك بعد خلاف حاد بينها وبين مراد داخل أحد المطاعم بسبب أسلوب تعاملها مع «لي لي»، حيث حذرها مراد من أي تصرف قد يؤذي الفتاة.

سر عبدالغني يهز مريم

وفي خط درامي مؤثر، كشف عبدالغني لمريم حقيقة أخفاها طويلًا، معترفًا بأنه ليس يتيمًا كما ادعى، بل نشأ في ملجأ ولا يعرف أصوله، موضحًا أن خوفه من نظرة المجتمع دفعه لاختلاق قصة وهمية. ورغم صدمتها، أكدت مريم أن الصدق هو الطريق الوحيد للأمان، في مشهد إنساني نال إعجاب المتابعين.

مواجهة مرتقبة

واختُتمت الحلقة بمواجهة قوية بين مريم ومراد، بعدما علمت بتعرض عبدالغني للابتزاز بسبب معلومات تتعلق بعملها، ما ينذر بانفجار كبير قد يكشف حقيقة سارة ودورها في ما تمر به مريم من أزمات نفسية.

مواعيد عرض «على قد الحب»

يعرض على CBC: العرض الأول 8:30 مساءً – الإعادة 2:45 صباحًا – الإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

و CBC دراما: 12:15 صباحًا – 6:30 صباحًا – 11:30 صباحًا – 6 مساءً.

و Watch It: متاح للمشاهدة عند الطلب مباشرة بعد العرض التلفزيوني.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.