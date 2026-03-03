أشرف زكي: تعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالسعودية في مجالات الفن

أكد الدكتور أشرف زكي أن الفترة المقبلة ستشهد نهضة كبيرة للمسرح، مشيرًا إلى وجود تعاون مشترك بين مصر والهيئة العامة للترفيه في مجالات المسرح والسينما والفن بشكل عام.

وأوضح اشرف زكي، خلال لقاءه مع برنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك بروتوكول تعاون تم توقيعه، وأسفر بالفعل عن تقديم مسرحيات بالتعاون مع هيئة الترفيه حققت نجاحًا ملحوظًا، مؤكدًا أن العمل جارٍ حاليًا على تطوير هذا التعاون بما يخدم الحركة الفنية في البلدين.

وأشار اشرف زكي إلى أن السعودية تشهد طفرة كبيرة في مجالي السينما والمسرح، مع وجود إنتاج فني متميز، لافتًا إلى أن هذا الحراك ينعكس بشكل إيجابي على الوسط الفني ككل، سواء من مخرجين أو ممثلين أو مختلف عناصر الصناعة.

وأضاف اشرف زكي أن الدعم المتبادل والبروتوكول الموقع بين الجهات المصرية وهيئة الترفيه سيؤتي ثماره قريبًا، موجّهًا الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ على هذه الخطوة، وعلى خطوات سابقة كان لها دور كبير في دعم الفن المصري وتعزيز حضوره.

وأشار اشرف زكي إلى أن النقابة قدمت بالفعل عروضًا مسرحية بتذاكر بأسعار رمزية، وحققت إيرادات كبيرة، ما يؤكد أن «الجمهور بخير ومتعلق بالمسرح، لكن العمل المسرحي هو الذي ليس بخير»، متوقعًا حدوث نهضة كبيرة في الحركة المسرحية خلال المرحلة المقبلة.