أشرف زكي : لم أفرض روجينا كبطلة في الأعمال الفنية والدرامية

رد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على ما يتردد بشأن تدخله لفرض زوجته الفنانة روجينا كبطلة في الأعمال الدرامية، مؤكدًا أن هذه الاتهامات لا تستند إلى واقع، حيث إنها حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وقال اشرف زكي، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، ساخرًا :«أنا فرضتها كبطلة.. وبنسمع حاجات كتير»، مشددًا على أنه ليس في موضع الدفاع عنها؛ لأن مسيرتها الفنية تتحدث عن نفسها.

وأوضح اشرف زكي أن روجينا خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني مبكرًا مع المخرج العالمي يوسف شاهين وعدد من كبار المخرجين، مضيفًا: «طلعت السلم بالراحة وحققت نجاحاتها بشكل تدريجي دون قفز على المراحل».

وأشار اشرف زكي إلى أن مشاركتها في مسلسل البرنس مثلت نقطة تحول مهمة في مسيرتها، حيث لفتت الأنظار بقوة إلى أدائها، ما انعكس على اختياراتها اللاحقة، مؤكدًا أن منح البطولة في أي عمل درامي يخضع في الأساس لحسابات الإنتاج والتوزيع، موضحًا أن شركات الإنتاج لا تجازف بإسناد بطولة لفنان لا يحقق نجاحات فعلية أو لا يملك رصيدًا لدى الجمهور.