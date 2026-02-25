مسلسل «حد أقصى».. إعلامي يُشيد بإخراج مايا أشرف زكي: وُلدت كبيرة رغم صغر سنها

أشاد الإعلامي والكاتب محمد الغيطي بالمخرجة الشابة مايا أشرف زكي بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل حد أقصى، بطولة الفنانة روجينا، مؤكدًا أنه أمام تجربة إخراجية لافتة تستحق التوقف عندها.

وكتب “الغيطي” عبر حسابه، أنه رغم كونه من أنصار الحكم على أي عمل فني بعد عرض مشاهده الأخيرة، إلا أن خبرته التي تمتد لأكثر من ثلاثين مسلسلًا شاهدها وقدّمها للشاشة، دفعته هذه المرة إلى الإشادة المبكرة بالعمل، بعدما جذبه إيقاعه وصورته البصرية منذ المشهد الأول وحتى الحلقة السابعة.

وأضاف أن مايا أشرف زكي تثبت نفسها كمخرجة «من الوزن الثقيل»، تمثل إضافة واعدة ومبشرة للدراما المصرية، معتبرًا أنها «وُلدت كبيرة رغم صغر سنها»، على حد تعبيره، مشيدًا بحالة التماسك والإيقاع والأداء داخل العمل.

واختتم “الغيطي” تصريحاته بالتأكيد على أن مسلسل «حد أقصى» يعد – من وجهة نظره – أفضل دراما اجتماعية في موسم رمضان الحالي، مشيرًا إلى أن له عودة للحديث عن العمل بشكل تفصيلي بعد اكتمال عرضه.