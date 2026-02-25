مفاجأة .. تعرّف على سبب استبدال عمر جابر في مباراة زد

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدى عن سبب تغيير عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مباراة زد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتبت ريهام حمدى عبر حسابها علي فيسبوك: "سبب تغيير عمر جابر خلال مباراة زد شعور اللاعب ببعض الآلام أسفل الظهر، خلال المباراة، و فضل الجهاز الفني تغييره حتى لا تتفاقم الإصابة".

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا علي نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري.

ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء .