«المندوه» يكشف كواليس أزمة عبدالله السعيد في الزمالك بعد تغييره أمام زد
ترامب يمنح وسام الشرف لـ «طيار مروحية» أُصيب خلال عملية اعتقال مادورو
ترامب: إيران تقترب من امتلاك صواريخ تصل إلى الولايات المتحدة وتهدّد أوروبا
مفاجأة .. تعرّف على سبب استبدال عمر جابر في مباراة زد
ترامب: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم ولن أسمح لها بامتلاك السلاح النووي
ترامب: أنتظر سماع «الكلمات السحرية» من الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق
ما الفرق بين صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان؟.. اعرف كيف تميزها
برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى
صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
«ترامب» يُعلن معركة جديدة ضد حقوق القاصرين المُتحولين جنسـ.ـياً | تفاصيل
90 دقيقة .. ترامب يُحطّم الرقم القياسي لأطول خطاب حالة الاتحاد منذ 1964
بالصور

برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى

آية التيجي

كشف خبراء الصحة أن بريطانيا تشهد انتشارًا واسعًا لفيروسات الشتاء مثل النوروفيروس والفيروس الغدي والفيروس الأنفي، رغم تراجع إصابات الإنفلونزا التي كانت قد بلغت مستويات قياسية هذا الموسم. 

وأوضح باحثون من University of East Anglia أن تراجع الإنفلونزا قد يجعل البعض أكثر عرضة لعدوى فيروسات أخرى، فيما تتزايد حالات الإصابة بأكثر من فيروس في الوقت نفسه.

وبحسب بيانات UK Health Security Agency، فإن إصابات النوروفيروس داخل المستشفيات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مع إشغال أكثر من 1000 سرير يوميًا، ما يثير مخاوف من “موجة ثانية” من العدوى رغم بدء تراجع الحالات.

لماذا تنتشر الفيروسات الآن؟

ويؤكد الخبراء أن انتشار فيروسات متعددة في الشتاء أمر شائع، خاصة مع ضعف المناعة الموسمية.

وأوضح البروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية، أن الإصابة بأكثر من فيروس في وقت واحد قد تجعل الأعراض أكثر شدة، حيث تتداخل العدوى وتزيد من الضغط على الجهاز التنفسي والهضمي.

ويرى الخبراء، أن الثلاثي الأخطر حاليًا هو: 

ـ النوروفيروس (يسبب القيء والإسهال)
ـ الفيروس الغدي (يصيب الجهاز التنفسي والعين)

ـ الفيروس الأنفي (المسبب الشائع لنزلات البرد)

 أعراض يجب الانتباه إليها

سعال وسيلان الأنف

التهاب الحلق

الصداع

ارتفاع طفيف في الحرارة

اضطرابات معوية في بعض الحالات

ويعد النوروفيروس شديد العدوى، وينتشر بسهولة عبر الأسطح والأيدي الملوثة، لذلك يوصي الخبراء بغسل اليدين باستمرار وتعقيم الأسطح.

كيف تحمي نفسك؟

غسل اليدين بالماء والصابون

تهوية الأماكن المغلقة

تجنب الاختلاط عند الشعور بالأعراض

استخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة

 البقاء في المنزل عند الإصابة

كما تشدد الجهات الصحية على أهمية الحصول على لقاحات الإنفلونزا وRSV للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

