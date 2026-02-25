برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى

كشف خبراء الصحة أن بريطانيا تشهد انتشارًا واسعًا لفيروسات الشتاء مثل النوروفيروس والفيروس الغدي والفيروس الأنفي، رغم تراجع إصابات الإنفلونزا التي كانت قد بلغت مستويات قياسية هذا الموسم.

تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى

وأوضح باحثون من University of East Anglia أن تراجع الإنفلونزا قد يجعل البعض أكثر عرضة لعدوى فيروسات أخرى، فيما تتزايد حالات الإصابة بأكثر من فيروس في الوقت نفسه.

وبحسب بيانات UK Health Security Agency، فإن إصابات النوروفيروس داخل المستشفيات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مع إشغال أكثر من 1000 سرير يوميًا، ما يثير مخاوف من “موجة ثانية” من العدوى رغم بدء تراجع الحالات.

تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى

لماذا تنتشر الفيروسات الآن؟

ويؤكد الخبراء أن انتشار فيروسات متعددة في الشتاء أمر شائع، خاصة مع ضعف المناعة الموسمية.

وأوضح البروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية، أن الإصابة بأكثر من فيروس في وقت واحد قد تجعل الأعراض أكثر شدة، حيث تتداخل العدوى وتزيد من الضغط على الجهاز التنفسي والهضمي.

ويرى الخبراء، أن الثلاثي الأخطر حاليًا هو:

ـ النوروفيروس (يسبب القيء والإسهال)

ـ الفيروس الغدي (يصيب الجهاز التنفسي والعين)

ـ الفيروس الأنفي (المسبب الشائع لنزلات البرد)

تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى

أعراض يجب الانتباه إليها

سعال وسيلان الأنف

التهاب الحلق

الصداع

ارتفاع طفيف في الحرارة

اضطرابات معوية في بعض الحالات

ويعد النوروفيروس شديد العدوى، وينتشر بسهولة عبر الأسطح والأيدي الملوثة، لذلك يوصي الخبراء بغسل اليدين باستمرار وتعقيم الأسطح.

تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى

كيف تحمي نفسك؟

غسل اليدين بالماء والصابون

تهوية الأماكن المغلقة

تجنب الاختلاط عند الشعور بالأعراض

استخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة

البقاء في المنزل عند الإصابة

كما تشدد الجهات الصحية على أهمية الحصول على لقاحات الإنفلونزا وRSV للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.